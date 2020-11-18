ГСЧС предупредила о гололеде в ряде областей Украины

18.11.2020, 3:55, Новости дня

С ночи 18 ноября, а также утром ожидаются осложнения погодных условий на территории некоторых областей Украины. Об этом 17 ноября сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

“Ночью и утром 18 ноября в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях гололед, на дорогах гололедица (ІІ уровень опасности, “желтый”)”, – сказано в сообщении.

В ГСЧС подчеркнули, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/5020734234611103

Ранее в ведомстве сообщали, что с 17-го по 19 ноября также ожидается ухудшение условий в восточных областях Украины. По информации Украинского гидрометцентра, гололедица ожидается в Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/5019080934776433