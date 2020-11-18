В Дагестане дожди разрушили часть крепости VI века

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18.11.2020, 3:55, Новости дня

В дагестанском городе Дербент из-за дождей обрушилась часть южной крепостной стены крепости, которая входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Дербента Рустамбег Пирмагомедов в Instagram.

“Мы уже несколько лет бьем тревогу по поводу ее аварийного состояния, обращались во все инстанции с требованием провести реконструкционные работы. По закону своими силами привести в порядок стену мы не можем, это зона ответственности министерства культуры Российской Федерации. Более того, если бы мы начали ремонтные работы, то понесли бы ответственность по закону, вплоть до уголовной. В очередной раз бюрократия привела к печальным последствиям”, – отметил он.

Пирмагомедов заявил, что пострадавших в результате произошедшего нет, однако такая ситуация может случиться на других участках стены.

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Допис, поширений Рустамбек Пирмагомедов (@vrio_glava_derbenta)

Крепостные стены Дербента вместе с другими строениями исторической части города с 2003 года входят в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Дербентская крепость – часть оборонительной системы (Кавказская стена), защищавшей народы Закавказья и Передней Азии от нашествий кочевников с севера в обход Кавказских гор, вдоль побережья Каспийского моря. Известная сегодня крепость построена в VI веке.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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