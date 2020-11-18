 

СТРАНА – «Люди хотят жить» — украинский учёный призвал Зеленского закупить российскую вакцину

18.11.2020, 3:50, Новости дня

Первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко призвал Владимира Зеленского купить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Как передаёт «СТРАНА», в открытом письме к украинскому президенту Пешко написал, что необходимо отбросить все политические разногласия, «чтобы не пострадал украинский народ».


Reuters

Первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко призвал президента Владимира Зеленского купить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Как пишет «СТРАНА», текст письма он опубликовал на своей странице в Facebook. (Орфография сохранена. — ИноТВ).

«Уважаемый Владимир Александрович! Эпидемия коронавируса на Украине набирает угрожающих масштабов. Прирост заболевших в 11—12 тысяч человек за сутки очень быстро поставит разваленную отечественную систему здравоохранения на колени. Украинцев просто негде будет лечить и люди будут умирать, не дождавшись медицинской помощи. Это ужасная перспектива, которую карантин выходного дня, к сожалению, не сможет предотвратить. Сегодня уже всему научному сообществу очевидно, причём не только на Украине, но и во всём мире, что для борьбы с эпидемией необходимо принимать любые меры, которые позволят поднять Т-клеточный иммунитет, что в свою очередь поможет привести к усилению защитной реакции каждого человека», — указано в сообщении. 

По его словам, Израиль, ОАЭ, Саудовская Аравия, Венгрия, Бразилия, Китай, Южная Корея, Турция и Индия уже начали заключать договоры по поставке российской вакцины, поэтому нужно отбросить политические мотивы и спасать жизни украинцев. 

«По данным директора научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, чьё учреждение и разработало вакцину, клеточный иммунитет к коронавирусу после применения препарата «Спутник V» может сохраняться до двух лет. Чего вполне достаточно, чтобы пресечь цепочку распространения вируса. Кроме того, РФ уже зарегистрировала и вторую вакцину — ЭпиВакКорона производства научного центра «Вектор». Она проходит пострегистрационные исследования. А центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину, который содержит цельный вирус. Данный препарат также проходит стадию клинических испытаний. Как ожидается, зарегистрирована вакцина может быть до конца года. При этом вакцина фирмы Pfizer, о которой так много говорят в последнее время, имеет логистические проблемы, связанные с условиями хранения. Кроме того, данная вакцина намного дороже российского аналога», — добавил он. 

Пешко призвал Зеленского купить образцы вакцины и производить их на Украине, наращивая экономику страны, «чтобы не пострадал украинский народ».

«Я призываю вас, Владимир Александрович, отбросив все политические разногласия, подумать о спасении жизней тысяч украинцев! Ведь они могут умереть от смертоносного вируса в ближайшие месяцы. Европейский Союз, несмотря на режим санкций против РФ, может себе позволить разрешить использование российской вакцины на своей територрии. Все мы обязаны в первую очередь думать об украинском народе. Политика подождёт. Люди хотят жить. Пожалуйста, приобретите вакцину, дайте украинцам шанс выжить», — резюмировал учёный. 



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