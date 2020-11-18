Fox News – наследие Обамы подрывает боеспособность американских войск

18.11.2020, 3:50, Новости дня

Вооружённые силы США рискуют потерять своё многолетнее превосходство, пишет Fox News со ссылкой на новый доклад The Heritage Foundation. В качестве одной из причин авторы исследования указывают бюджетные сокращения на оборонные нужды, принятые ещё при администрации Барака Обамы.



Reuters

Вооружённые силы Соединённых Штатов по-прежнему остаются «самыми выдающимися в мире». Но сохранение этого превосходства вовсе не является гарантированным, поскольку Пентагону всё ещё приходится сталкиваться с последствиями бюджетных сокращений, принятых почти десять лет назад, пишет Fox News со ссылкой на новый эксклюзивный отчёт.

Фонд «Наследие» (The Heritage Foundation) ежегодно отслеживает оборонную политику и состояние глобальных операций. В его «Индексе военной мощи США на 2021 год» подчёркивается, что после многих лет борьбы с международным терроризмом американским войскам необходимо адаптироваться к угрозам, создаваемым иностранными противниками.

«У нас большой дефицит военного потенциала и возможностей, к которым люди привыкли. И страна просто не имеет представления и не готова к размеру накопившегося за 30 лет счёта, который необходимо оплатить, чтобы получить вооружённые силы, отвечающие национальным интересам», — заявляет подполковник Дакота Вуд, редактор исследования и старший научный сотрудник по оборонным программам Фонда «Наследие». — В последние 20 лет, пока США уделяли основное внимание контртеррористическим миссиям, Китай, Россия, Иран и Северная Корея использовали быстрое развитие невероятно эффективных современных технологий для создания и применения передовых военных возможностей».

Согласно отчёту, проблемы усугубляются тем, что американские вооружённые силы были ограничены лимитами расходов, установленными Законом о контроле за бюджетом 2011 года, принятым во время правления Барака Обамы. Почти каждый выделенный государством доллар шёл на восстановление от контртеррористических операций, в результате чего оставалось очень мало средств на разработку новых комплексов вооружений, и армия США не могла расширить свои возможности.

В результате американская армия оказывается «слишком маленькой», чтобы противостоять более чем одному вызову в разных географических регионах. Одновременно с этим она пытается заменить устаревшее оборудование 1980-х годов, изношенное постоянным использованием, а также разрабатывать и внедрять новые элементы, такие как беспилотные системы, объясняет Вуд.

«Люди просто не верят, что крупномасштабная война с применением обычных вооружений возможна. Поэтому они не готовы вкладывать деньги, необходимые для того, чтобы вооружённые силы могли проводить такие операции», — добавляет он.

Авторы доклада отмечают, что современные вооружённые силы США, вероятно, способны справиться с одним крупным региональным конфликтом, а также принять участие в различных мероприятиях по присутствию и взаимодействию. Но им было бы очень сложно сделать больше с учётом их «плохого оснащения» и «в целом слабого состояния ключевых военных союзников» Вашингтона.

В отчёте используется шкала для ранжирования всех видов вооружённых сил США (за исключением новых Космических сил). Она включает следующие пять уровней: «очень сильные», «сильные», «предельные», «слабые» и «очень слабые».

В исследовании Армия США получила общую оценку «предельная», исходя из среднего показателя её боеспособности, возможностей и боеготовности. Американские ВМС были охарактеризованы как «предельные, имеющие тенденцию к ослаблению».

ВВС также находится на среднем «предельном» уровне из-за «нехватки пилотов и полётного времени», чтобы поддерживать боеспособность подразделений на высоком уровне. По сути, «в нынешнем положении вооружённые силы США лишь в минимальной степени способны удовлетворить требования по защите жизненно важных национальных интересов Америки», говорится в отчете.

В качестве наиболее серьёзных угроз, с которыми сейчас сталкиваются Соединённые Штаты, авторы документа называют Китай и Россию, давая им оценку «агрессивных» и «опасных» оппонентов. За ними следуют Иран, Северная Корея и террористические группировки на Ближнем Востоке и в Афганистане.

«Если наши противники когда-либо будут иметь над нами военное преимущество, нам потребуются годы, чтобы их догнать, и к тому времени будет уже слишком поздно. Ведь когда они имели превосходство над другими странами, они стремились использовать его», — говорится в отчёте.

В «Индексе военной мощи США на 2021 год» также подчёркивается, что Вашингтон продолжает получать огромные выгоды от своей ведущей роли в НАТО. Авторы исследования признают, что некоторые улучшения в расходах альянса наступили после давления Дональда Трампа на союзников.

Вместе с тем в отчёте высказываются опасения относительно ключевого союзника США на Ближнем Востоке — Турции. Эксперты подчеркивают, что после неудавшегося государственного переворота 2016 года Реджеп Тайип Эрдоган пошёл на «закручивание гаек», что оказало «особенно негативное влияние на вооружённые силы», подорвав готовность личного состава — в отставку были отправлены около 17,5 тыс. офицеров — и моральное состояние.

В заключение Вуд подчёркивает, что он и его коллеги-аналитики уверены, что американские вооружённые силы «выиграют крупномасштабную войну с применением обычных вооружений против любого отдельного противника». Но для этого «потребуется всё, что у них есть сейчас».

Между тем после десятилетий того, что обычно называют «бесконечными войнами», которые стоили налогоплательщикам триллионы долларов и унесли жизни тысяч военнослужащих, в американском обществе существует отчётливое нежелание повышать расходы на оборону. Эти настроения необходимо учитывать, чтобы не поставить под угрозу интересы национальной безопасности, предупреждает Вуд.

«Понятно, что американцы устали от 20 лет репортажей о военных операциях США в далёких странах, успех которых вызывает сомнения. Мы предпочитаем дипломатию, экономические отношения и взаимодействие, основанное на ценностях», — поясняет он.

«Но иногда страна или группа, или лидер страны или группы не восприимчивы к таким подходам «мягкой силы». В этих случаях жёсткая сила — военная мощь — обеспечивает физическую способность удерживать плохих людей от плохих поступков и защищает американцев, их интересы и союзников от вреда», — добавляет аналитик.