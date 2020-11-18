ABC News – всплеск заражений COVID-19 вынуждает американские города вводить новые ограничения

18.11.2020, 3:50, Новости дня

В США принимают меры, чтобы сдержать стремительный рост числа заразившихся коронавирусом и снизить нагрузку на систему здравоохранения. В некоторых крупных городах закрываются заведения общепита, кинотеатры и тренажёрные залы, а учебные заведения переводятся на удалённое обучение, передаёт ABC News.

Этим утром на фоне стремительного роста числа заболеваний COVID-19 ключевые города сталкиваются с новыми ограничениями.

ФИЛ МЁРФИ, губернатор Нью-Джерси: Знаете, что на самом деле вызывает неудобство и раздражение? Когда вы умираете. Вот мой ответ.

Представители здравоохранения в Филадельфии объявляют о новых закрытиях. Пенсильвания пишет об увеличении случаев заражения, госпитализаций и летальных исходов. В штате Вашингтон под запрет попала работа закрытых заведений общепита. Кроме того, губернатор принимает строгие меры против собраний, в том числе частных вечеринок.

ДЖЕЙ ИНСЛИ, губернатор штата Вашингтон: Запрещаются собрания внутри помещений с людьми, которые не проживают в вашем доме. За исключением случаев, когда они находились в карантине в течение 14 дней.

В воскресенье губернатор Мичигана подписала новый указ о введении чрезвычайного положения, отменив очное обучение в школах и колледжах, а также закрыв тренажёрные залы для групповых занятий, казино и кинотеатры. Так называемая трёхнедельная пауза начнётся в среду, но она уже вызвала критику со стороны ведущего советника Трампа по вопросам здравоохранения.

Доктор Скотт Атлас отреагировал на это объявление в Twitter. «Это можно остановить, только если люди восстанут», — написал он. Критики тут же обвинили автора твита в том, что он провоцирует насилие. Сообщение было опубликовано полтора месяца спустя после того, как губернатор Гретчен Уитмер, предположительно, едва не стала жертвой заговора с целью похищения.

ГРЕТЧЕН УИТМЕР, губернатор штата Мичиган: Мы знаем, что Белый дом любит выделять Мичиган, особенно меня. Нас не удастся запугать и заставить отказаться от советов заслуживающих доверия учёных и специалистов-медиков.

Атлас отрицает, что он призывал к какому-либо насилию.

Между тем техасский город Эль-Пасо оказывается в угрожающем положении. Коронеры настолько перегружены из-за потока жертв COVID-19, что им приходится прибегать к помощи заключённых, чтобы перемещать тела в мобильные морги.

Подобные сцены приводят в ярость власти Нью-Йорка. Сотни людей набились под завязку на складе, где проходит незаконная вечеринка — вопиющее нарушение указа о безопасности. Губернатор предупреждает, что месяцы, предшествующие появлению вакцины, станут самыми напряжёнными.

Нью-Йорк и другие крупные города испытывают трудности с тестированием и сталкиваются с задержками из-за того, что собирающиеся в поездку торопятся получить результаты до Дня благодарения.

ЖЕНЩИНА: Мы договорились, что все пройдём проверку, чтобы получить возможность уехать. Моему отцу 80 лет, уязвимый возраст. И моей маме скоро исполнится столько же. Поэтому мы хотим убедиться, что все находятся в безопасности.

АЛЕКС ГРЕНИНГЕР, доктор Вашингтонского университета: Если вы получили отрицательный результат тестирования, это не означает, что у вас не может быть инкубационного периода или что вы не заразились, пока ожидали результаты теста. Каждое социальное взаимодействие сопряжено с небольшим риском.

КЕННЕТ МОТОН, ведущий ABC News: А Северная Дакота — один из штатов в центре страны, где больницы сообщают о перегрузках. Только послушайте: в воскресенье в столице штата Бисмарк в отделе реанимации оставалось только одно койко-место.

Дата выхода в эфир 16 ноября 2020 года.