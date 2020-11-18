 

Bild – поражение Трампа Берлину не поможет — Байден намерен навсегда остановить «Северный поток — 2»

18.11.2020, 3:50, Новости дня

Эйфория многих немецких политиков от поражения на выборах в США Дональда Трампа скоро рискует сойти на нет, пишет Bild: Джо Байден придерживается такого же жёсткого курса в отношении главного спорного вопроса немецко-американских отношений — «Северного потока — 2». Многие эксперты считают, что с помощью новых санкций, недавно одобренных в сенате США, Байден рассчитывает не просто задержать, но и вовсе предотвратить завершение строительства газопровода, готового на 95%.


Reuters

После поражения Дональда Трампа на выборах в США многие немецкие политики надеялись на «новое начало» в немецко-американских отношениях после вступления Джо Байдена на пост президента, пишет Bild. Однако многим из них придётся столкнуться с суровой реальностью.

Причина заключается в том, что в последующие месяцы Джо Байден намеревается ещё туже закрутить гайки в главном спорном вопросе немецко-американских отношений — строительстве газопровода «Северный поток — 2», отмечает издание. Недавно сенат США согласовал принятие наиболее жёстких на сегодня санкций против активных сторонников проекта. Новый пакет санкций предусматривает штрафные меры против страховщиков фирм, участвующих в строительстве газопровода, а также против вовлечённых в проект компаний по технической сертификации.

По мнению ряда европейских экспертов в области энергетики, новые санкции США смогут не только задержать, но и вовсе предотвратить завершение «Северного потока — 2», несмотря на то что его готовность составляет уже 95%. Исследователь Гарвард-Смитсоновского центра Бенджамин Шмитт отмечает, что неприятие «Северного потока» разделяется как в республиканских, так и в демократических кругах. Кроме того, Шмитт напомнил, что именно Байден, первым среди высокопоставленных американских политиков, резко осудил строительство нового газопровода ещё в 2016 году.

Бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен также подчеркнул, что противостояние «Северному потоку — 2» не является особенностью политики Трампа и эта линия поддерживается демократами, отмечает Bild. «Избранный президент Байден давно придерживается мнения, что этот проект представляет из себя удар по безопасности и устойчивости НАТО. Газопровод будет и дальше бельмом на глазу немецко-американских отношений. Избрание Байдена и отравление Навального должны спровоцировать в Берлине процесс переосмысления», — приводит издание слова Расмуссена.

По мнению эксперта Atlantic Council Алана Райли, новые санкции как минимум задержат строительство, поскольку «Газпрому» потребуется время на то, чтобы найти новых страховщиков и компании по сертификации. При этом Райли считает, что эти санкции являются лишь частью стратегии Байдена, намеренного полностью положить конец строительству газопровода. Эксперт отмечает, что в отличие от Трампа Байден способен разработать стратегию, а также заручиться поддержкой Берлина. 



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