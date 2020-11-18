Мнение: Про Амира Мусаева

18.11.2020, 3:20, Разное

Военкор Anna News о том, почему он помогал раненому азербайджанскому солдату и отношении к военнопленным.

Про Амира Мусаева

Мусаев Амир и Керимов Байрам – два простых азербайджанских парня. Я не знаю превратностей их жизненного пути, но их отряд прорывался в Степанакерт со стороны города Шуши. Атака была плохо подготовлена и 150 азербайджанских солдат попали под перекрестный огонь. Кто-то остался лежать на поле боя, а Амир и Керим выжили. Они лежали раненые на нейтральной полосе… Слава Богу, политикам хватило смелости и ума, для того чтобы остановить это кровопролитие, и 10 ноября стрельба в окрестностях Шуши стихла.

Сюжет снятый в районе Шуши, где были показаны кадры со спасением Мусаева.

В тот день мы доснимали историю про пожилого армянина, который пытался найти погибшего сына. Пока мы донимали его глупыми вопросами, из-за поворота вышел небольшой отряд АОНК с тяжелой ношей на носилках. Мы с Андреем Камыжикиным сразу же подбежали к ним. Солдаты радовались как дети, ведь на носилках лежал все еще живой человек! Я снимал происходящее и не сразу понял, что вместо погибшего армянина с поля боя вынесли живого азербайджанца! Карабахцы сами его нашли, перевязали и отправили в госпиталь. В этом эпизоде мы были лишь сторонними наблюдателями.

Как только скорая помощь рванула с места, группа снова отправилась на нейтралку. Теперь с ними пошли и мы. На этот раз мы точно шли забирать погибшего водителя скорой помощи. Проходя мимо тел азербайджанских солдат, мы заметили движение на небольшом холме. Подбежав туда солдаты нашли ещё одного раненого азербайджанца. Рядом с ним лежал автомат и его погибший товарищ. Боец рядом со мной сначала, хотел открыть огонь на поражение, но мы буквально повисли у него на руках и уговорили не стрелять. У наших проводников с собой не было перевязочных материалов, поэтому оказанием доврачебной помощи занялся я. Быстро перемотав несчастного, мы вынесли его на армянские позиции, там его погрузили в скорую и отправили в военный госпиталь в Степанакерт. Только к вечеру мы завершили свою миссию. Мы все-таки дошли до расстрелянной скорой и вернули тело сына его безутешному отцу. Так и закончилось для нас 10 ноября.

Мы опубликовали видео о пленных солдатах Азербайджана и с тех пор в нашей жизни многое поменялось. Ежедневно мне пишут десятки людей. И если неделю назад мне писали тупоголовые извращенцы, которые обещали вырезать всю мою семью до последнего колена, а со мной совершить разнообразные насильственные действия сексуального характера, то теперь в личку мне приходят слова благодарности за спасение солдат и настойчивые просьбы выяснить хоть что-то о судьбе Амира и Байрама. Я – русский человек, поэтому не люблю бросать слова на ветер. Примерно пять дней подряд я ежедневно терроризирую всех своих армянских знакомых. Я честно мучал пресс-секретаря армии обороны Арцаха, через знакомых дотянуться до омбудсмена Арцаха, так же работал с пресс-службой. Никто так и не дал внятного ответа.

В Армении многие смотрят наши ролики, поэтому с этими парнями все должно быть хорошо. Именно это мне говорили все или собеседники. Маловероятно, что азербайджанских солдат замечают в плену, ведь они уже по сути стали символами этого конфликта. И от их судьбы зависит в том числе примирение двух народов. Я продолжу делать все от меня зависящее, чтобы узнать о том, где сейчас Амир и Байрам. У меня есть несколько догадок на этот счёт. Недавно встретил видео, где Амира перевозят уже в наручниках. Мы перевязывали его днем, а на видео он едет уже ночью. Поэтому предположу, что его отправили на лечение на территорию Армении. В госпиталях Карабаха уже давно закончились свободные койки. Если это предположение верно, то о судьбе парней могут рассказать только «Международный Красный Крест» и «СНБ Армении». В их адрес мы скоро направим официальные обращения. Ответы мы обязательно опубликуем. И даже если нам не скажут ничего конкретного, то мы все равно продолжим поиски. Потому что после окончания войны все пленные должны быть возвращены домой! Это аксиома, в которую я верю.

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Отдельно хочу ответить на все обвинения, которые звучали и в наш адрес и в адрес армянских военных.

Хотели ли застрелить Амира и Байрама? Да, горячие головы кричали разное, кто-то даже хватался за оружие. Но их очень быстро осаживали армянские офицеры, причём без нашего участия. Офицеры же пресекли поток брани в адрес военнопленных. Это значит, что, не смотря на огромные потери и в целом проигранный конфликт, среди армян очень много адекватных людей, которые понимают как надо обращаться с пленными и их мнение является определяющим.

Били ли пленных? При нас такого не допускали. Возможно, сказывалось обилие офицеров вокруг нас. Хотя, конечно, я не могу исключить того, что потом какой-то горячий парень мог пнуть раненого. Но это опять-таки говорит только о его дурном воспитании, а не о целенаправленной политике начальства.

Мы перевязывали раненых только для хайпа. Можете думать как вам угодно. Каждый видит мир через призму своего сознания. К счастью у меня был прекрасный учитель и зовут его Кирилл Радченко. В Дейр ез-Зоре мы шли вместе с армейской штурмовой группой и натолкнулись на группу ИГИЛовцев. Произошёл бой. На месте перестрелки остался 15 летний террорист. Он был смертельно ранен. Помочь ему было практически невозможно. Поэтому сирийцы просто дострелили его. После этого случая Кирилл уехал из Сирии и постоянно винил себя за то, что не перевязал раненого. Даже если есть один шанс из тысячи ты все равно должен был это сделать. Для Кирилла было абсолютно неважно, что этот парень настоящий террорист. Этот террорист перерезал бы горло Кириллу на камеру, если бы они поменялись местами. Но Кирилл выбрал путь самобичевания.

Именно в душевных страданиях Кирилла я и открыл для себя, торжество гуманизма, которое, к сожалению, доступно немногим. К сожалению, Кирилл погиб, но я для себя твердо решил, что буду следовать нравственным нарративам Кирилла.

Состраданием к беспомощным мы прокладывать путь к спасению не только себе, но и тем, кому мы помогаем.

Истинной целью войны должен быть мир. Умножая бессмысленные трагедии, мы лишь затягиваем конфликт. Проявляя жестокость, враги лишь увеличивают список взаимных претензий. И чем он длиннее, тем более вероятно, что конфликт заполыхает вновь. «Око за око, и зуб за зуб» – этот принцип не применим для цивилизованных народов. Надо уметь прощать. И после окончания боев обязательно возвращать всех пленных по домам. Я в это верю, поэтому я помог раненому. И плевать я хочу на все те видео зверств, которые мне присылают в личные сообщения обе стороны конфликта. Распространяя эти материалы, вы только увеличиваете ненависть сторон к друг другу. Я же хочу, чтобы война поскорее закончилась. Поэтому буду стараться и замечать, и говорить скорее о позитивных моментах….

(с) Александр Харченко.

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От себя добавлю, что именно такой подход, который дополняет безусловный профессионализм, делает военкоров Anna News лучшими в своем деле, что можно было наблюдать как в Сирии, так и в Карабахе.