Владимирский губернатор решил лечиться от COVID-19 в частной клинике в Москве

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18.11.2020, 2:10, Новости дня

Глава Владимирской области Владимир Сипягин сообщил, что за свой счет будет лечиться от коронавируса в московской частной клинике, а не в больнице своего региона.

В Instagram Сипягин сообщил, что его госпитализировали, он «несколько дней лечился амбулаторно в поликлинике по месту жительства во Владимире». Из-за «осложнения» врач «настоял на помещении в стационар». Сипягин решил, что «продолжит лечение в частной клинике в Москве за свой счет». Губернатор объяснил, что не хочет «занимать койку» в местных «инфекционных госпиталях», так как «свободных мест в них немного, а есть пациенты в гораздо более тяжелом состоянии», чем он. Сипягин заявил: «Кому-то из наших земляков, страдающих COVID-19, госпитализация не просто сохранит здоровье, а спасет жизнь».

Член Общественной палаты Владимирской области, бывший пресс-секретарь Сипягина Григорий Белов заявил: «Сипягин признал, что во Владимире спасти свою жизнь невозможно, сам он не смог доверить свою жизнь владимирским врачам». Как сообщил Белов, «сами же врачи рекомендуют, если у вас пять дней температура не падает и лучше не становится, тогда любыми путями добирайтесь до Москвы или ближайшего Подмосковья», а там «вызывайте скорую», чтобы «вас доставили в московскую клинику и вылечили». По его словам, «это всем известно, и это очень печально», передает РЕН ТВ.

Напомним, Сипягин сообщил о положительном тесте на коронавирус 13 ноября. Он был госпитализирован, у него диагностирована пневмония.



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