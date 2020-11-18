В московской квартире обнаружены тела пятилетней девочки и трехлетнего мальчика

18.11.2020, 2:10, Новости дня

В квартире на северо-востоке Москвы обнаружены тела пятилетней девочки и ее трехлетнего брата, сообщила глава пресс-службы прокуратуры города Людмила Нефедова.

Старший помощник руководителя столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова сообщила, что открыто уголовное дело по статье об «убийстве малолетних». Дети жили с родителями. Вместе с детьми в квартире находилась их мать, женщина проверяется на причастность к совершению преступления. Прокуратура должна дать оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что «женщина, по предварительной информации, находилась в неадекватном состоянии», опросить ее было «невозможно». Тела обнаружил вернувшийся домой отец. Внешних признаков насильственной смерти не зафиксировано, передают РИА «Новости» и ТАСС.