 

СК решил не тратить 3,6 млн рублей на мониторинг соцсетей

18.11.2020, 2:10, Новости дня

Следственный комитет отказался от закупки услуг по мониторингу соцсетей, сообщило ведомство.

Решение об отказе от «закупки услуг по мониторингу СМИ, сети Интернет и социальных сетей» принято в рамках «оптимизации и сокращения расходов бюджетных средств». Заявка «на сайте zakupki.gov.ru отменена». Указывается, что управление СК по взаимодействию со СМИ продолжит выявлять в интернете сообщения о готовящихся или совершенных преступлениях и нарушениях прав граждан. Заплатить за мониторинг планировалось 3,6 млн рублей, передает ТАСС.



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