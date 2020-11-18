В Харьковской области разоблачили чиновника Госфискальной службы, который систематически требовал взятки от предпринимателя

18.11.2020, 1:50, Новости дня

Служба безопасности Украины разоблачила на систематическом получении неправомерной выгоды начальника одного из отделов Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба СБУ.

В ведомстве заявили, что чиновник требовал от местного предпринимателя 100 тыс. грн ежемесячно за “нереагирование на сделки с подакцизной продукцией и непривлечение его к уголовной ответственности”.

К противоправной деятельности налоговик привлек в качестве посредника своего знакомого, отметили правоохранители.

Силовики задокументировали два эпизода получения налоговиком взятки с одного предпринимателя на общую сумму 170 тыс. грн.

Чиновнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (неправомерная выгода). Ему грозит от пяти до 10 лет лишения свободы с трехлетним запретом занимать ряд должностей и заниматься некоторыми видами деятельности.

Продолжаются обыски дома и на работе чиновника, добавили в ведомстве.