Мнение: Можно ли верить Путину?
18.11.2020, 1:05, Разное
В Ереване считают национальной катастрофой прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе. А Путин в ТВ-интервью утверждает, что перемирие было в интересах Армении.
И кому верить? Жителям столицы Армении? Или Путину? Не надо было России влезать, не стоило примерять Армению и Азербайджан? Пусть бы Азербайджан довел Армению до настоявшей катастрофы?
На снимке: На митингах в Ереване требуют отставки главы государства, подписавшего соглашение о мире в Нагорном Карабахе. Фотография отсюда.
Источник: Ирек Муртазин
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