Мнение: Можно ли верить Путину?

18.11.2020, 1:05, Разное

В Ереване считают национальной катастрофой прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе. А Путин в ТВ-интервью утверждает, что перемирие было в интересах Армении.

И кому верить? Жителям столицы Армении? Или Путину? Не надо было России влезать, не стоило примерять Армению и Азербайджан? Пусть бы Азербайджан довел Армению до настоявшей катастрофы?

На снимке: На митингах в Ереване требуют отставки главы государства, подписавшего соглашение о мире в Нагорном Карабахе. Фотография отсюда.