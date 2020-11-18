 

Мнение: Можно ли верить Путину?

18.11.2020, 1:05, Разное

В Ереване считают национальной катастрофой прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе. А Путин в ТВ-интервью   утверждает, что перемирие было в интересах Армении.

И кому верить? Жителям столицы Армении? Или Путину? Не надо было России влезать, не стоило примерять Армению и Азербайджан? Пусть бы Азербайджан довел Армению до настоявшей катастрофы?

На снимке: На митингах в Ереване требуют отставки главы государства, подписавшего соглашение о мире в Нагорном Карабахе. Фотография отсюда.

Источник: Ирек Муртазин



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