 

Я ненавижу быдло – Личное мнение

18.11.2020, 0:45, Разное

В 21 веке натуральный мех носит исключительно тупое быдло. Это — моё личное мнение, которое я высказала вчера в Инстаграме.

Многим оно ужасно не понравилось. Застрявшие в «нулёвых» колхозницы — неактуальные, немодные и откровенно тупые — налетели на меня с оскорблениями.


Фото: Соцсети, istockphoto.com  

Эй, грязножопые, вы с кем спорить вздумали? Со мной? Вы, вообще, в себе?

Дьявол в деталях — распространенное идиоматическое выражение, означающее, что в любом явлении есть малозаметные составляющие, которые тем не менее сильно влияют на его суть. Так, по крайней мере, говорит Википедия.

Носите натуральный мех? Будьте добры ознакомиться с деталями.

https://t.me/lenamiro/7585

Вы, конечно, можете сказать, что это — в Висконсине, а у нас — не так.

И будете правы: у нас — хуже. Только вот говорить об этом не принято.

В Daily Mail нашла статью о том, что творится на наших пушных фермах. Знать английский вовсе необязательно. Фотографии говорят сами за себя.

Я не дружу с людьми, которые носят натуральный мех. Я считаю их либо идиотами, либо отморозками. Ни с теми, ни с другими мне разговаривать не о чем.  

«А как же Иркутск и минус 40?» — спросите вы в жалкой попытке оправдать собственное соучастие в ничем не оправданной жестокости.  

В холода я ношу крутую, стильную парку из синтетических материалов. Ни одна шуба рядом не стояла по теплоте.

Моя парка не выглядит «дорохо-богато» в глазах быдла из подворотни, но стоит дороже любой доступной им норки.

На ней нет крови, и это для меня — главное.   

Я ненавижу быдло. А вы?

  

Источник: Лена Миро



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