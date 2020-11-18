Я ненавижу быдло – Личное мнение
18.11.2020, 0:45, Разное
В 21 веке натуральный мех носит исключительно тупое быдло. Это — моё личное мнение, которое я высказала вчера в Инстаграме.
Многим оно ужасно не понравилось. Застрявшие в «нулёвых» колхозницы — неактуальные, немодные и откровенно тупые — налетели на меня с оскорблениями.
Фото: Соцсети, istockphoto.com
Эй, грязножопые, вы с кем спорить вздумали? Со мной? Вы, вообще, в себе?
Дьявол в деталях — распространенное идиоматическое выражение, означающее, что в любом явлении есть малозаметные составляющие, которые тем не менее сильно влияют на его суть. Так, по крайней мере, говорит Википедия.
Носите натуральный мех? Будьте добры ознакомиться с деталями.
https://t.me/lenamiro/7585
Вы, конечно, можете сказать, что это — в Висконсине, а у нас — не так.
И будете правы: у нас — хуже. Только вот говорить об этом не принято.
В Daily Mail нашла статью о том, что творится на наших пушных фермах. Знать английский вовсе необязательно. Фотографии говорят сами за себя.
Я не дружу с людьми, которые носят натуральный мех. Я считаю их либо идиотами, либо отморозками. Ни с теми, ни с другими мне разговаривать не о чем.
«А как же Иркутск и минус 40?» — спросите вы в жалкой попытке оправдать собственное соучастие в ничем не оправданной жестокости.
В холода я ношу крутую, стильную парку из синтетических материалов. Ни одна шуба рядом не стояла по теплоте.
Моя парка не выглядит «дорохо-богато» в глазах быдла из подворотни, но стоит дороже любой доступной им норки.
На ней нет крови, и это для меня — главное.
Я ненавижу быдло. А вы?
Источник: Лена Миро
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