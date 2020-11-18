Депутат Госдумы: Физлица-иноагенты будут регулярно отчитываться о финансировании из-за рубежа

18.11.2020, 0:08, Новости дня

Физлица-иноагенты должны будут известить Минюст о своей деятельности и регулярно (два раза в год) отчитываться о финансировании из-за рубежа, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

Пискарев также подчеркнул, что физлица-иноагенты не смогут выполнять работу, предусматривающую допуск к государственной тайне. Минюст РФ включит их в специальный реестр.

«Кроме этого мы предлагаем приравнять по статусу к НКО – иностранным агентам незарегистрированные общественные объединения, получающие иностранное финансирование в целях политической деятельности», – сообщил Пискарев на брифинге по окончании заседания комиссии Госдумы с профильной комиссией Совфеда, в ходе которого обсуждался пакет из шести законопроектов, предусматривающий введение дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности.

Пискарев сообщил, что физлица-иноагенты будут обязаны ежеквартально информировать Минюст РФ об объеме, целях финансирования из-за рубежа и о расходовании этих средств. Кроме того, все иностранные агенты будут обязаны маркировать свои материалы и обращения, а СМИ указывать статус иностранного агента при распространении информации о них. Законопроекты, сообщил он, поддержаны комиссией и в ближайшее время будут внесены в Государственную Думу.

Меры, по его словам, коснутся организаций и граждан, участвующих в политической жизни России, получая при этом финансирование из-за рубежа и продвигая интересы иностранных государств.

Депутат подчеркнул, что речь не идет о деятелях культуры, или тех, кто занимается научной деятельностью, важными социальными проектами. «Речь о тех, кто с помощью финансовых средств, полученных из-за рубежа, пытается изменить внутреннюю и внешнюю политику нашей страны», – обратил внимание он. Пискарев подчеркнул, что подготовленные законопроекты – это также «адекватные ответные меры на законодательство, которое уже действует в ряде западных стран и применяется в отношении граждан Российской Федерации».

По словам Пискарева, «для тех лиц и организаций, которые соблюдают российское законодательство, ничего страшного предложенные поправки не несут». А для тех, кто скрывает свою деятельность на зарубежные государства, утаивает данные о финансировании из-за рубежа и не предоставляет об этом отчетов в Минюст, не маркирует свою продукцию, – предлагается ввести административные штрафы. «Злостные нарушители, если административное наказание не помогло, и они продолжают противоправную деятельность – могут быть привлечены и к уголовной ответственности», – сообщил глава комиссии. В ряде случаев максимальное наказание может составить до пяти лет лишения свободы, сказал он.

«В конечном итоге предлагаемые изменения позволят повысить законность и прозрачность в деятельности общественных объединений, НКО, СМИ и частных лиц, поддерживаемых из-за рубежа и участвующих в политических процессах на территории нашей страны», – резюмировал Пискарев.

Политолог Павел Данилин разъяснил газете ВЗГЛЯД суть предложений российских сенаторов, которые разработали новые критерии понятия «иностранный агент». «Занимаешься политической деятельностью, получил на свой банковский счет деньги из-за рубежа и не отчитался об этом – значит ты иноагент», – отметил эксперт.