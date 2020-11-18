Путин ответил на вопрос об окончательном статусе Карабаха

18.11.2020, 0:08, Новости дня

Статус Нагорного Карабаха будет определен в будущем, на данный момент сохраняется статус-кво, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Да, такая проблема существует, окончательный статус Карабаха не урегулирован, мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво, существующий на сегодняшний день, что будет дальше – это предстоит решить в будущем, будущим руководителям, будущим участникам этого процесса», – передает слова главы государства ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что главным результатом соглашения по Карабаху является прекращение кровопролития.

«Свыше четырех 4 тыс. погибли, только по официальным данным, – на самом деле, я думаю, больше. Десятки тысяч ранены, искалечены. Послушайте, это же не кино, это трагедия, которая происходит в жизни, с конкретными людьми, с конкретными семьями. Поэтому прекращение кровопролития – это главный результат», – передает слова Путина РИА «Новости».

Напомним, 10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.