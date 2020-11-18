 

Жертвой ракетного обстрела центра Багдада стал ребенок

18.11.2020, 0:08, Новости дня

В результате ракетного обстрела «зеленой зоны» в Багдаде погиб ребенок, сообщили в органах безопасности Ирака.

На территории, где расположены дипмиссии и правительственные здания, упали четыре ракеты, еще три – за пределами «зеленой зоны», «одна из этих трех взорвалась в воздухе… в результате обстрела погибла девочка, пострадали еще пять человек, все они – мирные жители», сообщили силовики. Объединенное командование вооруженных сил Ирака объявило, что идет поиск злоумышленников, осуществивших ракетный обстрел, передает РИА «Новости». 

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани. Администрация США предупредила власти Ирака о готовности закрыть американское посольство в течение двух или трех месяцев из-за обстрелов дипмиссий в Багдаде.



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