Земля, вижу НЛО! Принял решение преследовать

18.11.2020, 7:01, Разное

Немалое число летчиков встречались с НЛО. Чаще всего увидев в небе «непонятно что», пилоты стараются держаться от него подальше. Но некоторые наоборот, идут на сближение. Что ведет ими – любопытство? Стремление вырвать у мира еще одну крупицу знаний? Почти всегда это кончается трагически. Летчик Томас Мантелл был первым, кто в своем стремлении познать истину рискнул своей жизнью.

НЛО – «Вазочка для мороженого»

7 января 1948 года в полицейский участок г. Майсвилля начали поступать тревожные звонки. Жители сообщали, что наблюдают в небе над городом странный объект размером 250-300 футов в диаметре (около 100 м). Кто-то описывал его как купол парашюта, кто-то как конус, кто-то как «вазочку для мороженного».

Комиссар полиции Майсвилля доложил о летающей «вазочке для мороженного» на авиабазу Годмен, осуществляющей воздушную охрану сверхважного объекта. (Этим объектом был форт Нокс, в котором хранится золотой запас США.) Вскоре на авиабазу пришли аналогичные сообщения о летающем «конусе» из г. Ирвингтон и Оуэнсборо. Объект медленно двигался в сторону форта.

Диспетчер сержант Блэквелл, получив в 13:20 первое сообщение, прежде всего, связался с близлежащей авиабазой в Райт-Паттерсоне: не взлетал ли с нее какой-нибудь экспериментальный летательный аппарат? Ответ был отрицательный.

Переполох на авиабазе Годман

В 13:45 сержант увидел объект своими глазами. Кроме него НЛО наблюдали еще два диспетчера, находящихся на вышке. Впоследствии они описывали НЛО как «металлический объект круглой формы, нижняя часть которого отсвечивала красным».

Не сумев идентифицировать объект, сержант доложил о нем своему непосредственному командиру. В 14:20 на вышке уже находились начальник оперативного отдела капитан Кэри Картер, командующий авиабазой полковник Гай Хикс и еще с десяток офицеров рангом пониже. И все они наблюдали в бинокли медленно летящий НЛО.

В это время в сторону базы летели 4 истребителя P-51 «Мустанг», которых перегоняли с одной базы на другую. Сержант связался со старшим группы капитаном Томасом Мантеллом и передал приказ полковника Хикса выяснить, что за хрень летает в небе около базы.

В погоне за НЛО

У одного самолета горючее на исходе, он покидает группу. В сторону НЛО отправляются три истребителя; они начинают набирать высоту. Летчики Хаммонд и Клементс прекращают преследование: высота 15.000 метров, у них нет кислородных масок (это был обычные перегон, не предусматривавший полет на такой высоте), кончается топливо. Мантелл остается один и докладывает, что намерен подниматься до 20.000 футов.

Капитан Мантелл был участником Второй мировой войны, отличался хладнокровием, и в самых критических ситуациях принимал взвешенные суждения. Если он принял решение продолжать преследование, значит, он увидел нечто, действительно достойное внимания.

Докладывает капитан Мантелл

«Объект передо мной. Движется со скоростью раза в два меньше моей. Объект с виду металлический, огромных размеров. Объект набирает скорость и высоту. Принимаю решение продолжать преследование. Попытаюсь подойти поближе».

В 15:15 радиосвязь с Томасом Мантеллом оборвалась.

В 15:20 НЛО пропал из вида наблюдателей, скрывшись за облаками.

В 15:25 пилот Клементс поднимает в воздух свой P-51. Его самолет дозаправлен, летчик снабжен кислородной маской для полетов на больших высотах. Однако летчик не нашел ни НЛО, ни командира.

В 16:50 получил он приказ прекратить поиски: самолет Томаса Мантеллы разбился в 5 милях юго-западнее г. Франклин.

Жизнь ради познания

Прибывшие на место катастрофы специалисты восстановили обстоятельства смерти Мантеллы. Летчик потерял сознание от недостатка кислорода. Неуправляемый самолет ушел в пике, перешедшее в беспорядочное падение, и разрушился еще в воздухе. Смерть летчика была быстрой и легкой – Томас погиб от удара об землю, не приходя в сознание, его тело было найдено в кабине.

Командованием ВВС были официально озвучена версия гибели летчика: Мантелл и остальные летчики преследовали Венеру, ошибочно приняв планету за НЛО (такие случаи действительно имели место). Однако астрономы категорически эту версию отметают: в тот день Венера находилась лишь в 33 градусах над горизонтом, да и все летчики, наблюдавшие НЛО с диспетчерской вышки, однозначно заявляли, что наблюдаемый ими НЛО никак не мог быть планетой.

Высказанное военными следователями в кулуарах мнение, что Мантелл «погиб, пытаясь настигнуть управляемый НЛО», озвучено не было.

Загадка о потерянном времени

Самолет Мантеллы разбился в 16:45. Часы на руке пилота остановились в 15:16. Что происходило с капитаном Мантеллой в течение этих полутора часов? Что?