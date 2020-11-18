О чём говорится в сказках на самом деле?

18.11.2020, 6:41, Разное

Красную Шапочку предостерегали не от зубов злого Волка, и Золушка не искала принца – она хотела наказать мачеху. А вот Синяя Борода оказался не таким уж отрицательным героем. Мы знаем этих персонажей благодаря Шарлю Перро и братьям Гримм. Они литературно обработали средневековые сказания. А ведь оригинальные истории – на самом деле – совсем о других вещах.

Еще в XIV веке европейские мамы рассказывали своим дочерям поучительные легенды: как девочка (одна и без спроса) отправилась в лес, а попала в лапы к голодному волку. Завершалась эта история на минорной ноте – дровосеков и чудесное спасение придумали намного позже.

А все потому, что средневековая сказка была нужна не для развлечения, а для строгого предупреждения: никуда не ходите одни! Волк был символом врага, а их в XIV-XV веках хватало. Это и захватчики из других земель, и разбойники, промышлявшие на дорогах.

Европейская карта того времени – что лоскутное одеяло. Англия и Франция сто с лишним лет переписывали границы своих территорий. В глубине континента тоже было неспокойно. А там, где конфликт, хватает и дезертиров, и грабежей. Так что Шапочку предупреждали не зря. Но опасность быть съеденной – это далеко не единственное, от чего ее пытались уберечь. Для юных дев встреча с "волками" могла обернуться и другими неприятностями.

В некоторых изданиях "Шапочки" к сказке добавлено "моралите" Шарля Перро:

Детишкам маленьким не без причин

В пути встречая всяческих мужчин

Нельзя речей коварных слушать.

Иначе волк их может скушать!

А далее про девичью честь, что и позволяет сделать вывод: Красная Шапочка, которая шла к своей бабушке, рисковала не только угодить на обед к волку.

Перро переработал народную сказку, и добавил девочке индивидуальности. Шапочка алого цвета – это популярный головной убор у французских простолюдинок. Носили его молодые девушки, желая обратить на себя внимание. А в более пуританских семьях яркие краски находились под запретом… Так значит, Красная Шапочка – кокетка? И автор делает намёк, что лучше вести себя чуть скромнее?

Француз Шарль Перро, записавший историю о девочке и волке, жил в бурную эпоху: он родился в 1628 году, успел застать период могущества Ришелье, гражданскую войну во Франции, Тридцатилетнюю – в Европе, правление Людовика XIII и увидеть блеск короля-солнце. Сборник «Сказки матушки гусыни» он готовил почти всю жизнь, и опубликовал в 1697 году. Всего 8 сказок, но они сделали Перро знаменитым. Ведь писатель собрал и переработал столько бродячих сюжетов, которые французы слышали от своих нянюшек!

У «Золушки» самая богатая история – первая «редакция» этой сказки появилась еще в Древнем Египте. Девушку там звали Родопис, и она была пленной гречанкой. Свою обувь она потеряла, когда купалась в реке. Разумеется, пропажу обнаружил фараон, восхитившийся изяществом крошечной сандалии.

И он же отправился на поиски обладательницы. Далее – почти как в произведении Перро. Затем этот сюжет кочевал из века в век, пока француз не переосмысли его. Девушка стала дочерью знатного человека, фараон превратился в принца, а маленькая сандалия оказалась туфелькой. Из… чего?

И вот здесь любопытно! Мы привыкли считать, что туфелька – хрустальная. Но слово «стекло» по-французски произносится точно также, как название меха особой выделки. Более того, в пятнадцатом-шестнадцатом веках обувь с оторочкой из беличьего меха была очень ценной, указывала на знатность владелицы. Почему бы Золушке не щеголять в таких туфлях?

Сюжет «Золушки» можно встретить и в итальянских преданиях, и даже в китайских. Ведь он дарит надежду на перемены в судьбе. Средневековый человек нечасто мог перешагнуть из своего сословия на принципиально иной уровень. Как еще бедной девушке возвыситься до королевского статуса? Только с помощью волшебства и счастливого случая. Кстати, трудолюбие Золушки тут не причём.

В ранних редакциях не было и намёка на "сказочную компенсацию" за старательность девушки. В немецких вариантах XIV века это была история о…справедливой вендетте. Золушка в такой сказке лишалась матери по вине другой женщины, ставшей впоследствии её мачехой. И с помощью волшебных сил добивалась наказания для отрицательной героини. И никаких принцев!

У Перро сказка добрее – о любви и превращении замарашки в принцессу. Актуальный сюжет для того времени! С середины шестнадцатого века случалось, что короли брали в жёны обычных женщин: современник писателя, Людовик XIV, женился на воспитательнице своих внебрачных детей, а король Швеции Эрик XIV надел корону на рыбную торговку… Перро, конечно, знал об этом. Еще из народной легенды он убрал типичные средневековые страшилки: например то, где сёстры Золушки подрубали себе ступни, чтобы втиснуться в туфельку…

«Синяя борода» – это тоже старый бродячий сюжет, из глубокого средневековья. О чем эта сказка понимал каждый француз, ведь прототипом послужил мрачно знаменитый барон Жиль де Рэ. Про этого дворянина, жившего во времена Столетней войны, в народе слагали легенды – ему приписывали расправу над своими женами и гостями его замка. В книге «Анжелика – маркиза ангелов», где события относятся к XVII веку, пожилая служанка тоже не прочь напугать девочек де Сансе историями про барона.

Однако во времена Перро был и куда более «свежий» образец Синей Бороды – король Генрих VIII, казнивший двух королев. Хотя писатель опубликовал сказку полтора века спустя, аналогия с Тюдором многим пришла на ум. Мораль «Бороды» предельно проста: не следует совать нос не в свои дела. Для семнадцатого века, с его тайнами и интригами – не лишнее предупреждение.

Интересно, что Жиля де Рэ полностью оправдали в двадцатом веке: ученые долго изучали его биографию и пришли к выводу, что все средневековые наветы – фальшивка. Был организован целый процесс, чтобы разобраться в этом вопросе. По всей видимости, своим тёмным образом маршал обязан… недругам, желавшим его падения. А не было бы этого персонажа, не было бы, возможно, и сказки «Синяя Борода».

Оригинальная версия «Спящей красавицы» тоже изобилует мрачными деталями. Эту сказку перерабатывал и Перро, и братья Гримм, а народных вариантов столько, что и не счесть. Есть мнение, что эта сказка о терпении и выдержке, но в устном народном творчестве она была и сказкой о преодолении испытаний (длительный сон девушки проверял чувства жениха), и сказкой о плутовстве (в одной из редакций спящая красавица за время сна успевала дважды стать матерью).

Времена изменились, но средневековые сказки живут и по сей день, обрастая новыми редакциями в кино и мультфильмах. И, очевидно, так будет всегда: каждой эпохе обязательно захочется привнести что-то свое.