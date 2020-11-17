В Кривом Роге перенесли второй тур выборов

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17.11.2020, 23:50, Новости дня

Территориальная избирательная комиссия в Кривом Роге перенесла второй тур выборов мэра на 6 декабря. Об этом 17 ноября сообщила “Опора”, ссылаясь на решение, принятое на заседании ТИК.

Действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул снял свою кандидатуру со второго тура выборов и призвал поддержать кандидата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Константина Павлова, с которым они “работали 10 лет в одной команде”.

В ТИК отметили, что уже получили заявление от Вилкула об отказе баллотироваться. Таким образом, во втором туре будут соревноваться кандидат от “Слуги народа” Дмитрий Шевчик и кандидат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Константин Павлов.

Решение о переносе второго тура выборов мэра поддержали 12 членов комиссии.

В прошедшем 25 октября первом туре выборов мэра Кривого Рога Вилкул набрал 46,27% голосов избирателей, информировал “Первый городской телеканал”. Во второй тур вышел также кандидат от партии “Слуга народа” Дмитрий Шевчик, набравший менее 26%. Павлов занял третье место с 9,15% и во второй тур не попал.

12 ноября стало известно, что Вилкул третий раз за полтора месяца обратился за помощью к медикам из-за проблем с сердцем, ему сделали операцию.

14 ноября Юрию Вилкулу исполнился 71 год. 17 ноября он снял свою кандидатуру со второго тура выборов. В 2006 году политик был избран депутатом Днепропетровского областного совета, на первой сессии – ее председателем. С ноября 2010 года по настоящее время – криворожский городской голова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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