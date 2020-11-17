Заболевший COVID-19 Степанов показал, как искал семейного врача. Видео

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17.11.2020, 23:50, Новости дня

Об инфицировании коронавирусом Степанов сообщил 14 ноября. Работать он пообещал дистанционно. 15 ноября он заявил, что намерен на собственном примере узнать, что происходит с пациентами с COVID-19.

15 ноября глава Минздрава опубликовал видео о том, как анонимно получил рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. Степанов подчеркнул, что у него нет семейного врача.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 17 ноября в Украине зарегистрировано 557 657 случаев коронавирусной инфекции, из них 11 968 – за последние сутки. С начала эпидемии скончалось 9856 пациентов с COVID-19, выздоровело 250 983 человека.

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Видео: Максим Степанов / Facebook

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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