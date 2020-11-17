 

“Шел на поправку и готовился к выписке, но неожиданно скоропостижно скончался”. В театре Виктюка назвали причину его смерти

17.11.2020, 23:50, Новости дня

Причиной смерти народного артиста Украины и России, режиссера Романа Виктюка стала тромбоэмболия. Об этом в комментарии “РИА Новости” сказала пресс-аташе театра, которым руководил режиссер.

По ее словам, Виктюк “шел на поправку и готовился к выписке из больницы, но неожиданно скоропостижно скончался”.

Тромбоэмболия – закупорка кровеносного сосуда тромбом. 

Виктюк умер 17 ноября в больнице, в октябре его госпитализировали с COVID-19. Режиссеру было 84 года.

Его могут похоронить во Львове.

Там он родился 28 октября 1936 года. После окончания актерского факультета ГИТИС работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. На счету режиссера более 250 спектаклей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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