 

“Режим максимальной экономии”. Глава “Роскосмоса” рассказал о снижении зарплат и увольнениях в госкорпорации

17.11.2020, 23:50, Новости дня

Глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин сообщил, что зарплаты менеджмента госкорпорации снижены на 15-20% Об этом 16 ноября он сообщил на своей странице в Facebook.

“Сейчас у нас режим максимальной экономии, урезаны на 15 – 20% раздутые в прошлые годы зарплаты менеджмента, на 100 человек сокращен аппарат госкорпорации и до 15 человек с 100 сокращается аппарат Объединенной ракетно-космической корпорации. Деньги концентрируются исключительно на создание нового научно-технического задела”, – заявил Рогозин.

Он не уточнил, когда было проведено сокращение.

https://www.facebook.com/dmitry.rogozin.739/posts/137883534756785

2 ноября президент России Владимир Путин выразил недовольство работой госкорпорации “Роскосмос”.

“Роскосмосу” было поручено подготовить ряд новых программ, в том числе направленных на разработку ракетного комплекса сверхтяжелого класса, на создание космической группировки в рамках проекта “Сфера”, а также на дальнейшее развитие системы [Глобальной навигационной спутниковой системы] ГЛОНАСС. Однако, как я вижу по представленной информации, указанные программы до настоящего времени не утверждены”, – сказал он и потребовал объяснить причины задержки. 

Глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин сообщал в январе 2019 года, что сверхтяжелую ракету “Енисей” должны разработать до 2028 года, но, как пишет РБК, в ноябре того же года проект отправили на доработку. 

Рогозин, комментируя слова Путина, заявил в Twitter, что проекты программ создания ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса и многоспутниковой орбитальной группировки “Сфера” были внесены в правительство РФ “в установленные сроки”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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