В Госдуме предложили повысить штрафы за нарушение требований агитации

17.11.2020, 23:48, Новости дня

Депутаты Госдумы направили в правительство законопроект, которым предлагается повысить штрафы за нарушение требований агитации, вплоть до 500 тыс. рублей для юрлиц.

«Эти поправки, которые предлагает законопроект, увеличивают ответственность, то есть размер штрафов за нарушение требований по агитации, по ее запрету, в том числе в день тишины», – передает РИА «Новости» слова депутата Госдумы Александра Хинштейна.

Так, законопроект с поправками в КоАП направлен в правительство для получения отзыва на инициативу. Штрафы за нарушение требований агитации предлагается увеличить до 5-20 тыс. рублей для граждан, до 30-50 тыс. рублей для должностных лиц и до 100-500 тыс. рублей для юрлиц.

Кроме того, парламентарии разработали законопроект, которым предлагается распространить требования к агитации на публикации в интернете. Этот проект закон был внесен в Госдуму во вторник.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, уточняющий механизм утверждения или подачи заявок на проведение митингов, устанавливающий места, где нельзя проводить акции, а также регламентирующий правила работы журналистов.