В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

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17.11.2020, 23:48, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 76 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

Как пояснили в оперштабе, у скончавшихся пациентов был подтвержден диагноз «пневмония». Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Москве – 522456, вылечился 377131 человек. 8009 вирус-положительных пациентов умерли, передает ТАСС.

Накануне в Москве умерли 74 пациента с коронавирусом. Отметим, что осенью москвичи стали реже нарушать режим самоизоляции. Количество нарушителей в сутки снизилось в 10 раз. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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