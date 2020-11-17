Бойца UFC Яндиева выпустили из изолятора

17.11.2020, 23:48, Новости дня

Участник Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев сообщил, что его выпустили из изолятора временного содержания.

«Да, меня выпустили, – приводит его слова ТАСС. – Я сейчас только что был освобожден из ИВС». Адвокат Александр Кравцов сообщил, что защита избитого спортсмена Сергея Харитонова направит письмо генпрокурору Игорю Краснову с просьбой взять под контроль уголовное дело против Яндиева. Комментируя решение отпустить Яндиева на свободу, Кравцов заявил, что для защитников Харитонова «непонятно, почему органы прокуратуры не поддержали органы дознания», передает РИА «Новости».

Напомним, Яндиев был задержан в Москве после драки с бойцом смешанного стиля Харитоновым в «Лужниках». У Харитонова диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза и перелом носа. Сообщалось, что конфликт у Яндиева возник с бойцом Русланом Абдо, а Харитонов пытался их разнять. Против Яндиева возбудили два уголовных дела. Он отказался признавать вину в избиении Харитонова.