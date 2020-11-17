В США заявили о решении РФ сделать ставку на эмоции в Спортивном арбитраже

17.11.2020, 23:08, Новости дня

Россия в споре со Всемирным антидопинговым агентством в Спортивном арбитражном суде (CAS) делает ставку на эмоции, пишет американская пресса.

New York Times, комментируя проходившие со 2 по 5 ноября слушания по делу ВАДА и Российского антидопингового агентства, пишет, что РФ использовала «известное в судебных тяжбах оружие – эмоции». Указывается, что а закрытых слушаниях «российские спортивные чиновники отложили в сторону свои опровержения, а шеренга юристов отошла от своих папок с бумагами», передает ТАСС.

Как заявляет издание, РФ отвела «основную роль» спортсменам, которые говорили «о том, что они могут потерять». В материале отмечается, что «у них у всех было одно-единственное обращение: пожалуйста, не наказывайте нас за то, в чем мы не участвовали». New York Times пишет, что РФ пытается «показать конкретные последствия для конкретных людей всемирного запрета для российского спорта, введенного в прошлом году ВАДА».

Издание подчеркивает, что ставки в этом деле крайне высоки. Так, РФ в случае поражения в CAS «окажется еще на несколько лет в ситуации, когда ее спортсменам, ее флагу и даже ее имени будет закрыт доступ на крупные состязания, такие как Олимпиада или чемпионат мира». Если РФ одержит в суде победу, она добьется «отмены запрета – первой такой всеобъемлющей меры, примененной к целой стране по новым правилам» ВАДА. Чиновники ВАДА обеспокоены тем, что в этом случае решение CAS будут рассматривать как «провал продолжавшихся целый год усилий заставить Россию ответить за одну из самых изощренных и вопиющих попыток обмана в мировой истории спорта».

Напомним, исполнительный комитет ВАДА лишил Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях. Не добившись соглашения в споре с РУСАДА, дело отправили в спортивный арбитраж.