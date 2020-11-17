Ученые узнали, можно ли носить маски по время занятий спортом

17.11.2020, 22:55, Разное



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Маски в спортзалах

Ношение масок в общественных местах для предупреждения распространения COVID-19 рекомендуют все крупные медицинские организации. Однако в связи с потенциальным вредным эффектом масок их могут не советовать носить во время физических упражнений, в том числе в помещении. Например, Всемирная организация здравоохранения утверждает: «Люди не должны носить маски во время упражнений, поскольку маски могут нарушить способность спокойно дышать».

Эксперты высказывали мнение, что ношение масок во время физических упражнения может спровоцировать нарушения дыхания и газообмена (вдыхание чрезмерного количества углекислого газа). В то же время, со спортивными залами и фитнесс-центрами связаны случаи массового заражения людей коронавирусом. Известно, что интенсивное дыхание, увеличивает выделение вируса в окружающую среду и риск инфицирования.

Новый обзор

Ученые из США и Канады провели обзор исследований, которые касались влияния масок и респираторов различных типов на работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем человека при физической активности.

Как не заразиться COVID-19 во время занятий в спортзале

Лучший способ избежать заражения — это занятия на открытом воздухе, но климат в РФ это не всегда позволяет. Рассказываем, как позаботиться о своей безопасности во время занятий в спортзале.

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Авторы обнаружили, что имеющиеся на сегодня научные доказательства говорят о том, что во время упражнений ношение маски почти не влияет на состояние здоровых людей. Маски действительно могут оказывать небольшое сопротивление воздушному потоку при вдохе и выдохе. Однако их использование очень слабо изменяло работу легких и насыщенность крови кислородом: в некоторых исследованиях влияние масок обнаружено не было. Данные исследований говорят, что они едва ли могут причинить вред.

Ученые отмечают, что ношение маски во время физической активности может быть некомфортным, особенно без привычки. В том числе, оно может приводить к одышке.

«Возможно небольшое увеличение сопротивления дыханию. Вы можете вдыхать более теплый, немного обогащенный углекислым газом воздух. Маска во время упражнений может вызывать потливость лица. Но это все субъективные ощущения. Оно не влияют на функцию сердца и легких у здоровых людей», – сказала профессор Сюзан Хопкинс (Susan Hopkins) из Калифорнийского университета в Сан-Диего, ведущий автор исследования.

Эти результаты применимы ко всем здоровым людям, независимо от возраста и пола. Ученые подчеркивают, что такие вывод могут не распространяться на людей с болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, которые подвержены одышке при физической нагрузке.

Для людей с болезнями легких и сердца, которые сопровождаются дискомфортом при упражнениях, могут делаться исключения в правилах по ношению масок, считают ученые. В таких случаях польза для этой группы должна сопоставляться с риском заражения SARS-CoV-2. Подчёркивается необходимость помнить и о том, что такие люди находятся в группе риска тяжелого течения COVID-19.

Еще одно исследование

Недавно канадские ученые, которые не участвовали в подготовке нового обзора, проверили, как влияет ношение масок на людей, которые выполняют интенсивные физические упражнения. Добровольцы интенсивно занимались на велотренажерах сначала в трехслойных тканевых масках, затем в медицинских масках и, наконец, без масок. Авторы исследования не обнаружили разницы в показателях работы легких и сердца, а также в насыщении тканей кислородом, при этих трех вариантах нагрузки.

«Если люди будут носить маски во время упражнений в помещении, это может сделать занятия более безопасными и позволить спортзалам работать во время пандемии COVID-19», – считает автор исследования Фил Чилибек (Фил Чилибек) из Университета Саскачевана.