В Израиле заявили о «теплом» телефонном разговоре Нетаньяху с Байденом

17.11.2020, 22:48, Новости дня

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с кандидатом в президенты США от демократов Джозефом Байденом указал на особую связь между Тель-Авивом и Вашингтоном, сообщила канцелярия израильского премьера.

«Сегодня вечером премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел теплый разговор с избранным президентом США Джозефом Байденом, в ходе которого Байден подтвердил свою глубокую приверженность безопасности Израиля. Премьер- министр Нетаньяху сказал [Байдену], что особая связь между Израилем и Соединенными Штатами является фундаментальной опорой безопасности и политики Израиля», – передает ТАСС сообщение канцелярии.

Ранее Нетаньяху поздравил Байдена с «победой» на выборах

7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах. Также он потребовал остановить пересчет голосов в Джорджии и выразил уверенность в победе на выборах в штате Пенсильвания.

При этом местный суд Пенсильвании постановил, что часть присланных по почте избирательных бюллетеней не должна учитываться при подсчете голосов.