Онищенко выступил за введение платных вытрезвителей

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17.11.2020, 22:48, Новости дня

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил за возвращение системы вытрезвителей и предложил сделать их платными.

«При том объеме потребления, который у нас есть, конечно, без этого (создания системы вытрезвителей – прим. ВЗГЛЯД) обойтись нельзя», – сказал Онищенко РИА «Новости». Он добавил, что попытки восстановить систему в регионах есть, «но не во всей России». По словам депутата, «оставлять вопрос без внимания нельзя», так как, во-первых, зимой пьяные, оставленные на улице, умирают или получают вред здоровью, во-вторых, поведение пьяного человека в семье часто связано с насилием.

Онищенко не уверен, что рассматриваемый в Госдуме законопроект позволит создать утраченную систему вытрезвителей. Он отметил, что создание подобных заведений потребует согласования с МВД и Минздравом. В создаваемых заведениях, по его словам, обязательно должен быть фельдшерский пункт, так как степень опьянения может определить только медработник.

Депутат настаивает на том, чтобы вытрезвители были платными. «Я считаю, что они должны быть платными. Потому что тратить бюджетные деньги на то, чтобы содержать людей, которые потеряли в результате опьянения человеческий облик, неверно», – сказал Онищенко.

Он высказался за усиление административной ответственности в отношении пьяных. «Людей наказывать надо, здесь и штрафы, и административное право, а при необходимости и уголовное преследование. Пьяный человек зачастую бывает источником всякого рода насилия над членами семьями, соседями, прохожими и так далее», – отметил Онищенко.

В 2019 году Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления поддержал проект закона о восстановлении в РФ вытрезвителей. Летом профильный комитет по федеративному устройству рекомендовал принять ее во втором чтении, однако на рассмотрение палаты она не была вынесена. Отмечалось, что проект предполагал вступление в силу с 1 января 2021 года.



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