Мнение: Письмо: “Помочь своему телу”

17.11.2020, 22:35, Разное

Про новые четыре бага редко говорим, потому что старых восьми хватает, в основном.

Но вот у автора выраженная Плакса, во всех видит Жилетку.

Плакса отличается от Попрошайки, у нее другая цель. Вот в предыдущем письме – супер-Попрошайка.

Попрошайка хочет выбить компенсацию материальную и физическую, отжать побольше прав, а Плакса хочет сочувствия и признания, что судьба ее тяжелей, чем у других, но она – уникальная, остро страдающая личность.

А на самом деле обычное Сокровище, зацикленное на себе и бесполезное другим.

chitatelnizza

Здравствуйте, уважаемая Эволюция! Буду рада попасть на разбор.

Мне 31, не замужем, детей нет. Первые отношения случились в 22 года, по моей инициативе, но тогда мне казалось, что он ответил взаимностью. Влюбилась так, что вскоре даже дышать без него стало больно. И до сих не могу отделаться от мыcли, что от супер-плюса фразы вроде «Я еще долго стоял за твоим домом, смотрел, не мог уйти» или «Обещай, что мы встретимся хотя бы на 5 минут» равно “падающего толкни”.

(Обычное поведение плюса. Чувство вины, которое она вытаскивала из него потоками слез)

Первый секс, он же последний, случился через несколько месяцев, когда я уже с ума сходила. После я заболела по-женски, ему не сказала, ни о каких ЗПП даже не думала, хотела лишь скорее вылечиться, чтобы снова быть с ним. У него же началась депрессия (как я теперь понимаю, от меня) и через 2 недели после секса, в которые мы не виделись, я предложила расстаться, сказала, что не могу быть для человека на последнем месте. Он согласился. У меня добавились еще проблемы с кожей: выглядело это как ожог во всю спину и болело так же, через полгода удалось вылечить антибиотиками. Вытянула меня только работа, которая нашлась сразу после расставания, хотя во время наших «отношений» не получалось найти, несмотря на все усилия. Увлеклась ПП, cбросила 14 кг веса до тощего состояния, как мечтала.

(Она думает, что он ее заразил чем-то, а на самом деле у нее какая-то общая инфекция была из-за плохого иммунитета, на спине тоже проявилось, типа рожи что-то, антибиотики помогли)

Через полгода были отношения, в которых плюсом выступила уже я. Цветы на работу, подарки, кафе были бальзамом на душу, но мне даже запах его не нравился. Хотя симпатичный спортивный парень. От жадности пыталась полюбить, через 2 месяца согласилась на секс, надеялась через него привязаться. Это было больше похоже на изнасилование, желания не было совсем. Закончилось неприятным инцидентом, из-за которого посреди ночи пришлось ехать в женскую консультацию. Предложила расстаться. На 2 года пропал женский цикл, восстановился только когда пролечилась.

(Здесь опять она больна якобы из-за секса. Цикл пропал из-за того, что она похудела до тощего состояния на 14 кг, а не из-за секса с мужиком. Но у Плакс весь мир виноват, что они дуры)

Тему отношений для себя закрыла, накопила денег и поехала получать дополнительное высшее, о котором мечтала, в творческой сфере. Дело пошло, были кое-какие успехи, но заработок непостоянный. Когда заканчивала учебу, выяснилось, что мой отец заболел раком. Закончила, вернулась, через год с небольшим он умер. Отец был для меня всю жизнь светом в окошке, заменил всех мужчин, был лучшим другом, всегда рядом, образец и идеал во всем. Когда его не стало, не понимала лишь одного: почему умер он, а не я. Он бы гораздо лучше распорядился жизнью.

(Хуже, чем автор, распорядиться жизнью сложно. Не отец ей заменил всех мужчин, а в мужчинах она ищет отца как все инфантилки. Хочет найти себе родительскую фигуру, хотя отец и муж – это совершенно разные роли)

Опять проблемы со спиной, хоть и меньших масштабов, и проблемы по-женски. Закрылась от всех, даже друзьям в вотсапе ответить стало непосильной задачей. Держалась только благодаря проекту, который начала незадолго до его смерти и во многом посвященному ему. Горела им день и ночь и надорвалась незадолго до окончания. Следующие года 2 целыми днями пыталась закончить, но ничего не вышло. Так начался мой выход из профессии, которой лет 5 занималась каждый день по 14 часов в сутки, могла думать и говорить только о ней и чувствовала, что у меня есть хребет благодаря этому делу.

(Здесь вот типичное про Плакс. Пишет, что еле держалась, ужас. А потом оказывается, что это был хребет, а ужас начался позже. И чем дальше, тем все страшней. Молодая, в целом здоровая баба жалуется так, как больная старуха на пороге смерти)

Через полгода после смерти отца стала выкарабкиваться из ямы, пошла к психологу. Снизила вес (во время болезни отца поправилась на 20 кг). Еще через год, то есть в начале 2018 года, меня наняли в проект, о котором и мечтать не могла. Тогда же наткнулась на блог, автор которого учил быть дояркой. Стала применять, и о чудо, в том коворкинге, куда ходила, одновременно мужчин 5 стали проявлять внимание. У меня была постоянная эйфория, все они казались привлекательными, море энергии, я даже на фитнес впервые в жизни пошла. Кто-то приглашал в кино-кафе-ресторан, кто-то сразу на сеновал, но для меня, которая большую часть жизни была невидимкой для противоположного пола, было в новинку, что меня хотят. Захотел даже П., которого я несколько лет украдкой полировала взглядом. А я вдруг влюбилась в сотрудника коворкинга Л. лет на 7-8 младше. Наверное, я ему действительно понравилась по цепной реакции, но очень быстро разонравилась.

(Тут вроде и жалоба, что ее научили быть дояркой, но и хвастовство, как удавалось кормить корону воображаемым вниманием мужчин)

На волне поднявшегося либидо слилась женатому (статус выяснился за пару минут до минета в машине). На следующий день почувствовала себя неважно, а потом организм стал буквально разваливаться: обострились все хронические заболевания и вылезли новые, вплоть до обмороков, через пару недель и по-женски началось. Я испугалась, что заразилась (на первый в жизни минет меня наклонили неожиданно и без презика) – наверняка спидом, сифилисом и средневековой чумой одновременно. Началось что-то вроде невроза: зациклилась на болезни, мыла руки по 10 раз подряд, и они все равно казались грязными. Потом меня зажал в укромном уголке П,. и состояние по-женски резко ухудшилось. Врачи помочь не могли, потом узнала про эффект нацебо. Прекратились симптомы через пару месяцев, когда я занялась медитациями, но болезнь сильно испортила внешний вид по-женски. Думала о самоубийстве, чувствовала себя недочеловеком, которому недоступно такое простое природное действо, как секс.

(Врачи ничем помочь не могут, потому что нет у нее болезней. Зато баг Плакса больше, чем дом. Эффект ноцебо, который она упоминает, – это фокус на себе, синдром эгоцентриков, которые все время прислушиваются и принюхиваются к себе)

Параллельно еще сливалась Л. После уже поняла, что многие моменты совпали с той моей самой первой историей. Но и выбраться мне помог сам Л.: на практически признание в любви пнул по короне так, что эффект был как от врезания на скорости в бетонную стену.

Нашла ваш блог, выкарабкивалась из аддикции и этого всего полтора года. Сильно сдала во внешности – не узнавала себя в зеркале. По-женски прежний вид пока не восстановился, но я не теряю надежды.

(Любимое слово автора “паженски”, она его везде пихает. А на женщину вообще не похожа, только и делает, что киснет. И все время сдает и сдает внешне, хотя казалось бы – куда?)

Сейчас у меня нормальная работа в смежной области, но не получаю от нее и тени того кайфа, как от прежней. Готовить не могу себя заставить с тех пор, как отца не стало (он научил), хотя раньше обожала. Энергии очень мало. Недавно так случилось, что в одном месте собралось трое парней, с которыми у меня ничего не получилось, включая женатого и Л., а я сидела с 4-м. Л. я вообще больше полугода не видела. Дождался, пока останусь одна, встал рядом, но не повернулся, поэтому не стала здороваться. Еще час потом трясло. Восприняла это, как милостивое приглашение обратно в задницу. Раньше постоянно было: он провоцирует, я попадаюсь, в стиле «А я храню-перечитываю твои сувениры» (записки итд от меня). Л. красив, как ангел с полотен Боттичелли, порой мне казалось, что он светится. А в плохом настроении самый обычный парень, даже внешность менялась.

Через 2 недели после этого познакомилась с парнем чуть младше Л.: не красавец, лишний вес, но очень обаятельный, почти сразу переспала. Кайфовала от самого факта, что занимаюсь сексом (после 8-ми летнего перерыва и 3-й раз в жизни) и радовалась, что в кои-то веки без последствий. Еще через неделю поняла, что мне предлагают только постель. Хотела еще раз переспать и сделать экологичный уход под соусом “кроме секса, хочется еще интересного общения”, но от мысли, что меня воспринимают только как мясо, пропало желание к нему. Да и унизительно показалось просить у мальчишки, так что просто отказалась от дальнейших встреч. Ответил он так, словно читает ваш блог. Меня качнуло сильнее, чем ожидала, но предпочитаю такую концовку, чем остаться в его памяти скучной теткой для перепиха. Через пару дней после разрыва начались проблемы по-женски, которые продолжаются до сих пор.

(Опять проблемы паженски. Хотя проблема у нее другая: корона Сокровища и постоянный фокус на себе, а локус у папочек-мужчин)

C Л. потом еще случайно пересеклись. Сел неподалеку, не смотрела. Знаю, что лучше просто нейтрально привет-пока, но боюсь: снова свалиться в аддикцию, снова увидеть, как угасает чуть поднявшийся интерес. Чувствую себя, как наутро после вечеринки, где напилась, в компании человека, который оставался трезвым, видел и помнит эту стыдобу. Лучше уж не видеть его больше никогда в жизни.

На следующий день мне в тиндере начал другой парень младше писать (в профиле возраст зачем-то выше указал), но свернула общение. Начала копить на 1-й взнос по ипотеке, время от времени случаются истории, где я от первоначальной страсти резко и безвозвратно выпрыгиваю в плюс в тот момент, когда мужчина приходит с цветами и предлагает отношения или просто слишком много пишет, как будто мне должны доказывать, что я недостойна любви. Даже с Л. и П. ненадолго выпрыгивала, когда они ко мне шаги делали. Ну, или женатые подкатывают, но для меня это табу.

(Здесь тропической пышности ЗВ, что якобы она, вся такая негодная, внешне сдавшая и вечно больная, все время выпрыгивает в плюс и отвергает кавалеров)

Если вижу, что кому-то нравлюсь, чаще избегаю его, зная, что скоро у него это пройдет, независимо от моих действий, ну и проходит вскоре, конечно.

Пытаюсь начать лежать в сторону поиска мужа, исцеления тела, которое, видимо, так остро реагирует на страх быть отвергнутой, и мечтаю снова вернуться к той прежней профессии, с которой потеряла эмоциональную связь, и закончить тот проект. Но энергии хватает едва-едва на работу и график. ПП и спорт наладить пока не удается. Общение моя слабая сторона вплоть до заклинивания шеи.

(Автор, не надо вам тело свое исцелять, начните хоть что-то делать уже не для своего наслаждения, а для блага других. Переведите фокус со своей задницы на мир)

Дорогая Эволюция, почему не получается строить отношения с мужчинами, которые нравятся, и так быстро заваливаю интерес? И как помочь своему телу?

Спасибо за ваш блог, который, как маяк, ведет через самые темные полосы в жизни.

(Автор, похвалы от таких как вы – это худшая критика)