Названы претенденты на многомиллионное наследство Виктюка

17.11.2020, 22:08, Новости дня

На наследство режиссера Романа Виктюка могут претендовать единственные наследники – внучатые племянник и племянница, а также их мать, которые несколько раз приезжали к нему в столицу, а он иногда навещал их во Львове.

Известно, что покойный худрук театра владел квартирой в Москве, расположенной на улице Тверской в доме номер 4. Несмотря на то, что ее площадь всего 66 кв.м, кадастровая стоимость оценивается в 25 млн рублей. Соответственно, рыночная цена этой недвижимости может быть даже в полтора раза выше, передает источник ФАН.

Отмечается также, что они являются единственными наследниками недвижимости режиссера, Виктюк их очень любил. Родственники даже взяли его фамилию.

Виктюк родился во Львове в семье учителей. В 1956 году окончил актерский факультет ГИТИСа, служил в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. В 1970–1974 годах был ведущим режиссером в Русском драматическом театре Литовской ССР (ныне Русский драматический театр Литвы).

Режиссер, народный артист РФ Роман Виктюк ушел из жизни во вторник, 17 ноября, в возрасте 84 лет. Причиной смерти СМИ назвали инсульт.