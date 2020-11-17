 

Путин назвал идею отказа Армении от соглашения по Карабаху самоубийством

17.11.2020, 22:08, Новости дня

Для Армении отказ от достигнутого соглашения по Нагорному Карабаху станет самоубийством, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Путин считает, что глава правительства Армении Никол Пашинян «обрисовал истинную картину, истинное положение дел так, как оно было на момент подписания трехстороннего заявления, и так, как оно есть сегодня». Президент отметил, что Пашиняну, «конечно, тяжело». Как сообщил Путин, ему к словам Пашиняна «добавить нечего», тот «сказал всю правду».

Глава российского государства отметил, что каждая страна сама решает, соблюдать ли ей достигнутые договоренности. Однако, по его мнению, отказ Армении следовать условиям соглашения по Нагорному Карабаху «был бы огромной ошибкой». Российский лидер выразил надежду на то, что «этого не случится», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Напомним, после того, как Армения на условиях Азербайджана согласилась прекратить бои в Нагорном Карабахе, в Ереване начались погромы правительственных зданий. Митингующие потребовали отставки премьер-министра. Президент Армении Армен Саркисян призвал передать власть в стране правительству нацсогласия. Пашиняна обвиняют в предательстве национальных интересов, развале армии, некомпетентном управлении и трусости.



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