СК заказал мониторинг постов о себе

17.11.2020, 22:05, Разное

…в телеграм-каналах «Двач», MDK и соцсетях сотрудников ФБК.

Следственный комитет РФ разместил тендер на 3,6 млн рублей на услугу мониторинга упоминаний ведомства и его главы Александра Бастрыкина в телеграм-каналах «Двач», МDK и в социальных сетях сотрудников ФБК. Информацию об этом на портале госзакупок нашли «Открытые медиа».

Согласно опубликованной заявке, исполнитель заказа должен ежедневно следить и предоставлять отчет по публикациям, в которых упоминается глава СК Александр Бастрыкин, пресс-секретарь СК Светлана Петренко, а также само ведомство.

СК указал в заявке необходимость мониторинга федеральных каналов, изданий и радиостанций, а также блогов и социальных сетей конкретных людей. Среди них основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, его пресс-секретарь Кира Ярмыш, а также политики Леонид Волков и Любовь Соболь. Кроме того, в заявке на анализ данных СК отметил, что его интересуют ютуб-канал «Навальный Live», телеграм-каналы «Омбудсмен полиции», «Беспощадный пиарщик», Baza, Mash, «Лентач», публикации сотрудника сообщества «Русь сидящая» Алексея Федярова, издателя «Медиазоны» Петра Верзилова и других.

При этом СК отметил в техзадании, что телеканал «Дождь», издания «Собеседник» и «Новая газета» нужно добавлять в отчет только в случае, «если в их сюжетах/материалах присутствует что-то новое и важное».

Исполнитель, согласно сведениям на сайте госзакупок, должен предоставлять полную информацию о найденных публикациях, если они содержат в себе критические материалы об СК или Бастрыкине.

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