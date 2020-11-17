Пир во время пандемии: дочь Ирины Шейк устроила перекус без отрыва от прогулки

17.11.2020, 22:00, Разное

Ирина Шейк не скрывает: она является поклонницей Burberry и Versace, и не только потому, что сотрудничает с ними в работе. Свою любовь к маркам она прививает и своей дочке Лее, которая нередко появляется на публике в вещах этих брендов. Так случилось и на днях, когда Ирина забирала Лею из детского сада, и папарацци смогли запечатлеть их стильные “луки”.

Ирина Шейк и Лея Ирина сделала выбор в пользу удобства: тренировочный костюм она сочетала со стеганой курткой Burberry, дополнив ее маской Versace. Пальто, а также ботинки Burberry, предпочла и Лея, правда в отличие от мамы она была одета куда теплее – в свитер и шапку с помпоном. Видимо, время, проведенное в саду, слегка утомило девочку, и она захотела перекусить по дороге домой – для этого у ее мамы был припасен контейнер с овощами.

Похожий аутфит Лея продемонстрировала и несколькими днями ранее: вместе с мамой она отправилась на прогулку по дождливому Нью-Йорку, надев любимое клетчатое пальто и взяв в руку прозрачный зонт с забавным детским узором.

Ирина Шейк и Лея Недавно, к слову, Ирина снялась для обложки немецкого Vogue, рассказав в интервью, в том числе, о своей семье:

Ключ к счастью для меня – это моя семья. Мне повезло вырасти в одном из лучших мест в мире. Мы поддерживаем друг друга, одариваем любовью и заботой, всегда находимся рядом. Во время изоляциия часто медитировала, это помогает сконцентрироваться на положительной энергии и быть благодарным за то хорошее, что дает нам Вселенная.

Рассказала Шейк и о своем отношении к одежде, которая, по ее признанию, никогда не играла в ее жизни важную роль:

Как ни странно, одежда никогда не играла большую роль в моей жизни. В подростковом возрасте я просто не могла себе ничего позволить. Я до сих пор хорошо помню свою первую пару джинсов. Я купила ее в 19 лет, когда уже работала моделью в Париже. В России говорят, что человека создает не одежда, и что нельзя судить о книге по обложке, ведь твоя суть гораздо важнее, чем то, что ты надеваешь.

Ирина Шейк и Лея