Путин заявил, что Россия вместе с Турцией будет контролировать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе

17.11.2020, 21:50, Новости дня

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе будут контролировать совместно Россия и Турция. Об этом сегодня в ходе брифинга, который транслировал телеканал “Россия-24”, сообщил российский президент Владимир Путин.

По его словам, специально для этого в Азербайджане создадут совместный мониторинговый центр.

“Мы сделаем это с Турцией совместно, имея в виду, что у нас есть очень хороший опыт взаимодействий на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии, где мы и в идлибской зоне, и на границе между Сирией и Турцией вместе организуем совместное патрулирование”, – отметил Путин.

Ситуацию вдоль линии разграничения будут контролировать при помощи беспилотников.

Российский президент подчеркнул, что Турцию трудно обвинить в нарушении международного права, поскольку она изначально была членом минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта.

Он добавил, что обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна в предательстве интересов страны безосновательны, поскольку ситуация перед подписанием мирного соглашения была действительно критической. Путин убежден, что прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе было в интересах Еревана, а возможный отказ Армении от договоренностей по Карабаху в случае смены власти был бы для нее “самоубийством”.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Представитель “властей” Нагорного Карабаха Ваграм Погосян 9 ноября сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находились на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

В ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали трехстороннее заявление о прекращении войны в Карабахе.

По его условиям, Армения должна до 20 ноября освободить Кельбаджарский и Агдамский районы, а также территории в Газахском районе, а до 1 декабря – Лачинский район, сказано в тексте заявления, которое опубликовано на сайте Кремля. В частности, 20 ноября ожидается вывод вооруженных сил Армении из Агдама, а к 1 декабря – из Лачина.

Позже Армения обратилась через Россию к Азербайджану с просьбой дать ей отсрочку на вывод войск и гражданского населения из Кельбаджарского района до 25 ноября.

После принятия заявления появились сообщения о том, что армяне массового бежали из районов Нагорного Карабаха, переходящих под контроль Азербайджану. Некоторые при этом поджигали свои дома.