Путин о ситуации в Армении: Смена власти через улицу не приводит к хорошему

17.11.2020, 21:48, Новости дня

Смена власти путем массовых протестов в странах, находящихся на грани боевых действий, не приведет ни к чему хорошему, сообщил президент РФ Владимир Путин, говоря о ситуации в Армении.

«Я (…) считал и считаю, что страна, которая находится в достаточно сложном положении, на грани боевых действий, не может себе позволить организацию внутриполитической жизни и власти с помощью улицы», – передает слова Путина ТАСС. Президент отметил, что это применимо как к сегодняшнему дню, так и к «ситуации нескольких лет до этого».

«До хорошего этого не доводит. Раскол общества не ведет ни к чему хорошему, консолидировать надо общество, а не разваливать», – сказал он.

Глава государства также заявил, что обстоятельства прихода премьер-министра Армении Никола Пашиняна к власти не отразились на характер отношений Москвы и Еревана.

Напомним, 10 ноября премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. В тот же день Пашинян выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения, детали которого раскрыл президент РФ Владимир Путин.

Недовольные решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что поражение в Карабахе повергло в шок армянское общество.

Представитель оппозиционной армянской партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян на митинге в центре Еревана представил «дорожную карту» оппозиционных сил, в которой они потребовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, создания временного правительства и организации досрочных выборов.