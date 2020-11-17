 

ВСКС поддержал законопроект о запрете митингов возле заданий экстренных служб

17.11.2020, 21:48, Новости дня

Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС) поддержал инициативу внесения изменений в законопроект о запрете митингов возле зданий экстренных служб, сообщила пресс-служба организации.

«Всероссийский студенческий корпус спасателей всецело поддерживает инициативу внесения изменений в законопроект о запрете митингов возле зданий экстренных служб, а также о сообщении уполномоченному органу о дате, месте и времени проведения мероприятия. Так как самое главное в деле спасения жизней – своевременная и грамотно оказанная помощь. Зачастую из-за проведения митингов, медицинские работники, спасатели, пожарные не имеют возможность быстро добраться до места ЧС и вовремя оказать помощь, что может привести к необратимым последствиям», – говорится в сообщении на сайте ВСКС.

В организации напомнили, что Всероссийский студенческий корпус спасателей неоднократно обеспечивал безопасность на крупных массовых мероприятиях. «Для того, чтобы оперативно среагировать в случае происшествия на массовом мероприятии, экстренным службам важно знать, где происходит мероприятия, заранее спланировать расстановку сил и средств, понимать, как взаимодействовать на местности между собой. Поэтому необходимо заранее согласовывать место, дату и время проведения мероприятия, а также сообщать в случае изменения», – отмечается в сообщении.

«Внесение изменений в закон о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях грамотные, обоснованные и обусловлены в первую очередь интересами безопасности граждан, особенно четко общество осознало необходимость внесения поправок в условиях пандемии коронавируса. Когда вызовов стало больше, а любое промедление может стоить самого дорого – жизни», – сообщил член Общественной палаты РФ, руководитель ВСКС Евгений Козеев.

Напомним, в Госдуму внесен законопроект, уточняющий механизм утверждения или подачи заявок на проведение митингов, устанавливающий места, где нельзя проводить акции, а также регламентирующий правила работы журналистов.



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