 

При пожаре под Красноярском погибли пятеро детей

17.11.2020, 21:48, Новости дня

В городе Уяр Красноярского края во время пожара в жилом доме погибли пять детей и один взрослый, сообщили в экстренных службах региона. Все погибшие отравились угарным газом.

Трагедия произошла во вторник вечером в деревянном доме площадью 15 кв. м., причина пожара устанавливается, пишет РИА «Новости».

В начале ноября в Смоленской области при пожаре погибли пять детей и двое взрослых. На следующий день тела четырех погибших были обнаружены на месте пожара в Самаре.

В июне в результате пожара частного дома в поселке Маяк Вохомского района Костромской области погибли двое детей.



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