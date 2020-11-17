Украине предсказали экономическую «мясорубку»

17.11.2020, 21:48, Новости дня

Изменившаяся из-за коронавируса обстановка в мировой экономике и внутренняя нестабильность грозят Украине «мясорубкой» в 2021 году, выразил мнение директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

Эксперт отметил тяжелую ситуацию с распространением коронавируса. По словам Гончарова, такой она будет еще до полутора лет. Из-за этого будут ухудшаться позиции президента Украины Владимира Зеленского, совершившего ряд грубых просчетов, передает его слова «Главред».

Гончаров отметил, что в среднесрочной перспективе Зеленскому придется провести досрочные парламентские выборы и сформировать новое правительство. «Либо начнется необратимый распад. Слишком много внутри нашего общества конфликтов и разобщения, экономика просто летит под откос», – сказал экономист.

Также эксперт добавил, что Украине хватает сильных врагов, а союзники ненадежны. К тому же, по его словам, экономический рост во многом зависит от роста населения, а нынешний украинский кабмин игнорирует этот факт.

Автор публикации рассказал о сложности и неэффективности пенсионной системы страны. «Сегодня на Украине имеем самый дешевый труд и самое бедное в Европе население, а продукция украинских производителей как была не конкурентной, так до сих пор таковой и остается», – заметил Гончаров.

Кроме того, самым худшим фактором он назвал недоверие украинцев к власти и напомнил, что больше половины потребления в стране оказалось в тени, а из почти 35 млн украинцев более 13 млн официально не имели дохода. «А ведь теневая экономика неразрывно связана с реальной: падает реальный сектор экономики, падает и теневой – это закон рынка», – подчеркнул эксперт.

Гончаров выразил уверенность в том, что в следующем году украинцам не стоит рассчитывать на рост доходов, а промышленности в стране грозит провал. «Спад украинской экономики может получиться очень жестким и даже жестоким. Вот какая мясорубка вырисовывается на наших рынках», – заключил он.

Ранее кандидат экономических наук Сергей Следзь сравнил экономику Украины с «Титаником» и отметил, что отсутствие реальных изменений в экономической системе Украины приведет страну в ближайшем будущем к обвалу курса национальной валюты, гонке цен, катастрофе на рынке труда и коллапсу пенсионной системы.