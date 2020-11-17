 

Росгидромет спрогнозировал «метеокачели» в ближайшие дни

17.11.2020, 21:48, Новости дня

Ряд российских регионов в ближайшее время ждут «метеокачели», сообщил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Метеокачели» начнутся с 18–19 ноября, но закончатся достаточно быстро. Варакин пояснил, что приближается «очень глубокий и мощный Скандинавский циклон с ярко выраженными атмосферными фронтами». В связи с этим ожидаются дожди, температура поднимется до восьми-девяти градусов, передает ТАСС.

Как сообщили в Росгидромете, «это касается Калининградской, Ленинградской, Псковской областей, юга Карелии». Кроме того, влияние циклона почувствуют Новгородская область и северо-запад Тверской, где тоже ожидается повышение температуры. В Москву и Подмосковье «метеокачели» принесут небольшие осадки, облачность.

Напомним, центр погоды «Фобос» сообщил, что в ночь на четверг в центральную часть РФ и в Москву придут ледяные дожди. Зона ледяного дождя может затронуть Смоленскую область и отдельные районы Тверской, Ярославской, Калужской, Московской областей. Утром в четверг это явление смогут увидеть в Вологодской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Нижегородской и Кировской областях.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.10 / В Крым прибыл миллионный пассажир поезда «Таврия»

19.08 / В Польше сожалеют, что ЕС встаёт на сторону «Газпрома» по вопросу «Северного потока — 2»

05.08 / Загрызших ребенка в Сочи медведей застрелили

24.06 / В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

24.10 / На украинских избирательных участках не оказалось термометров и дезинфекторов

09.10 / Автомобиль Атамбаева обстреляли после митинга в Бишкеке

16.07 / Вслед за Китаем бубонную чуму обнаружили в США — у белки

01.09 / Возле Северодонецка горит лес. Его тушат более 40 пожарных

08.07 / Лавров усомнился в достоверности данных комиссии ООН по Сирии

05.07 / Формула-2. Шварцман дебютировал в Австрии “бронзовой” гонкой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска