Washington Post предсказала три стратегии поведения Трампа

17.11.2020, 21:45, Новости дня

Дональд Трамп отрицает результаты выборов, и, как полагает автор статьи в The Washington Post, у него в этом вопросе может быть три сценария поведения. Либо же он стремится к пересмотру итогов, либо делает задел на будущее, либо действует из злости и нежелания смириться.



Reuters

Отрицая исход выборов, Дональд Трамп делает нечто беспрецедентное, пишет The Washington Post. Автор статьи выделяет три сценария, как могут развиваться события в дальнейшем.

Во-первых, Трамп может попытаться пересмотреть результаты свободных выборов. Ещё до голосования он говорил, что так сделает, если проиграет. Начинается такой сценарий с декларации «большой лжи» — что Байден украл выборы. Её нужно постоянно повторять, СМИ правого толка должны её транслировать, юристы должны собирать тому доказательства, даже если их нет. При этом и конгресс, и силовые министерства должны эту стратегию поддержать, так что, как отмечает журналист, Трамп и заменил недостаточно надёжного главу Пентагона.

Во-вторых, Трамп может согласиться с тем, что ему придётся покинуть Белый дом, но при этом постарается сделать работу для Байдена невозможной. В таком случае «большую ложь» про украденные выборы он будет использовать не для того, чтобы пересмотреть результаты, а чтобы убедить своих избирателей в нелегитимности Байдена. Они, в свою очередь, будут оказывать давление на республиканцев в конгрессе, чтобы те мешали Байдену действовать. После того как Трамп покинет пост, он начнёт собирать деньги для своего бизнеса и будет снова баллотироваться в 2024 году.

В-третьих, автор статьи допускает, что у Трампа в принципе нет своего плана, что он будет действовать из злости и нежелания смириться, что мог проиграть. В таком случае чистка кадров в Пентагоне — это сведение счётов, а исковые заявления по поводу выборов — попытка потешить уязвлённое эго.

Как бы то ни было, но действия Трампа вредят американской демократии, пишет автор статьи. До этого времени американцы особенно и не знали тонкости работы их избирательной системы, потому что это было и не нужно. Но Трамп всё изменил. «Эти уроки не исчезнут, когда исчезнет Трамп», — делает вывод автор статьи в The Washington Post.