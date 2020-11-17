Компания Renault показала тизер нового кроссовера за 560 тысяч рублей

17.11.2020, 21:40, Новости дня

Французская компания Renault опубликовала первый тизер, посвященный новому кроссоверу.

Автомобиль поступит в продажу на индийский рынок по цене от 550 тысяч рупий. Предполагается, что пока речь идет лишь о концептуальной модификации, однако ее серийная версия появится уже к следующему году. По тизеру можно рассмотреть спойлер с зеленой подсветкой, а также светодиодную головную оптику.

Кроме того, новинка получила платформу CMF-A+, которая уже неоднократно применялась в паркетниках французской марки. Под капотом применят 1-литровый бензиновый двигатель на 72 л.с. мощности, а также механическую коробку передач. В продажу выпустят турбированную модификацию с мощностью 100 л.с. Первые продажи начнутся исключительно в Индии.