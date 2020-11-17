Мнение: Отход на Север

17.11.2020, 21:20, Разное

“Я готов отступить от тепла на Север

Но почему это звучит как приказ?”

(И.Кормильцев)

Из любопытства послушал ролик Кургиняна – нашего главного придворного конспиролога – который он в кои-то веки сделал “по специальности”, то есть посвятил родной Армении и ее поражению в битве за Карабах. Там ролик минут на 40, но основную идею можно выразить примерно так: “врагов в 8 раз больше, нас окружили, но противник был уже практически разгромлен, когда предатель и агент ЦРУ Пашинян подписал поражение”.

С точки зрения психологии за этими сеансами массового безумия, творящимися внутри и вокруг некогда братской республики, весьма интересно, хотя и больно наблюдать. Вот и Кургинян подключился, начал дуть в ту же дуду: “Это всё Пашинян, он во всем виноват, ату его, смерть Пашиняну!” В психологии это называется “объективация”: неразрешимую проблему куда как удобно представить в виде конкретного человека – “виновника всех бед”: тогда возникает иллюзия решения – надо, мол, этого виновника изгнать или убить, и все снова станет хорошо. И в этот период люди действительно верят, что “если б не Пашинян”, то 8-кратное превосходство в людях и еще более значимое – в качестве оружия куда-то бы испарилось.

Отчасти тот же механизм недавно сработал и в США: многие избиратели, без сомнения, “прокатили” Трампа, сочтя его одним из виновников ковида – “ведь это при нем случилось!” Теперь они будут ожидать, что с уходом Трампа и ковид волшебным образом исчезнет… Толпа куда более иррациональна, чем хочет казаться.

На деле, конечно же, Пашинян, как истинный популист, всего лишь воплощал нужды и чаяния армянского народа – и народ именно за это и вознес его на самую вершину власти. Причем в 2018 году – год его восхождения – нужды и чаяния армянского народа можно было сформулировать буквально в трех словах: усталость от России.

Народу Армении надоело зависеть от России – и его, честно говоря, можно понять; а кому из нас не надоело? Россия в мире немодна, Россия токсична; наша страна если и развивается (в чем тоже есть сомнения), то как-то очень медленно и, главное, не совсем понятно куда. Плюс коррупция, плюс вечный российский бардак. Естественно, что в армянском обществе назрел запрос на как минимум диверсификацию. Чем зависеть от РФ, куда лучше зависеть от, например, Франции. Или США. Это как бы и страны получше, и ранг у них повыше – разве таким построениям откажешь в логике?

Собственно, поэтому меня, как сторонника справедливости, буквально коробит, когда я слышу, как армянская толпа проклинает Пашиняна за то, что он “испортил отношения с Россией”. Блин, ну как так можно?! Ведь вы же его для этого и избрали! Именно для этого послали Саргсяна и его коррумпированную (прежде всего Россией же) верхушку – чтобы УЙТИ ИЗ-ПОД РОССИИ!

И вот тут, скорее всего, и кроется трагедия – причем я говорю серьезно, без тени злорадства. Потому что отчасти это и наша трагедия. Выяснилось, что из-под России можно уйти, и нужно уйти…но уйти можно только в никуда. И Пашинян тут, как можно было бы уже догадаться, ни при чем.

Беда Армении в том, что она расположена реально в заднице. С юга Иран, с запада Турция, с востока Азербайджан. С севера совершенно бессмысленная Грузия, которая годится только максимум как товарищ по несчастью. Кругом горы, почва скудная, НИЧЕГО НЕТ. Россия, естественно, за годы “союзничества” и “независимости” скупила в Армении примерно всё, что шевелится – но, как в известном анекдоте, “вернуть свое” не имеет даже надежды (Немцы в аналогичной ситуации тоже купили почти всю “независимую” Чехию под корень – но там Европа, и инвестиции имеют все шансы отбиться).

Армяне никак не могут понять, что последние 30 (или триста?) лет им просто сказочно везло. Находясь в реально безнадежной – стратегически и геополитически – ситуации, они умудрялись не только существовать, но и вести себя при этом максимально нагло, успешно ОТПУГИВАЯ своих куда более многочисленных соседей-мусульман. Проблемы стали неразрешимыми, думается, уже в 1991 году, когда маленькая, но гордая республика решила уйти в свободное плавание. До поры до времени им удавалось делать морду кирпичом – но только до тех пор, пока ее равнинный сосед Азербайджан тоже старался играть свою игру и быть независимым.

Независимость маленьких, увы, даже в 21 веке остается несбыточной мечтой и временным явлением. Главное событие в Закавказье начала века – это, конечно, не переход никому не интересного Карабаха туда-сюда; главное событие – то, что Азербайджан наконец решился… и сдал свою независимость, уйдя под Турцию. Именно после этого, на самом деле, встал вопрос не о каком-то там Карабахе, а о существовании самой Армении. Она слишком слаба, а “взрослым дядям” на нее по большому счету наплевать.

Может ли Россия защитить Армению? Нет. Опять же – она слишком маленькая, и у нас нет общих границ. России теперь в Закавказье некуда даже поставить ногу – она стоит там, как цапля, на одной ноге. Долго так не простоишь. Что-то гарантировать Армении Россия могла, только владея заодно Азербайджаном. Собственно, уход России из Азербайджана и стал рубежом, который, скорее всего, по касательной предопределяет судьбу не только Армении, но и Грузии.

Опять вспоминается пророчество старого афганского крестьянина, записанное Артемом Боровиком в 1989 году (я уже не раз его вспоминал): “Впервые вижу, как русские перестали двигаться на Юг и стали уходить на Север. И они уже не остановятся”.

“Отход на Север!” – пел Бутусов слова Кормильцева. Не о Карабахе и не о Пашиняне надо думать сейчас в Армении. Но о чем? Был бы я армянином – мне было бы страшно.

Иди, иди! Я успею!

Я буду прощаться с огнем.

Как жаль, что я не умею

Ни думать, ни плакать о нем.