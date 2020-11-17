 

Мнение: Переброска и развертывание российских миротворцев в Карабахе

17.11.2020, 21:15, Разное

Переброска и развертывание российских миротворцев в Карабахе.
С учетом до сих пор до конца непонятного статуса армии НКР в послевоенных условиях, они теперь являются главными гарантами сохранения Карабаха в его текущем виде и безопасности живущих там армян.
Командование контингента, включая генерала Мурадова уже провело встречу с руководством НКР. Вскоре ожидаются контакты с турками в рамках координационного центра. Отправка военных из Турции в Азербайджан пройдет еще в ноябре.

Переброска техники в Карабах.

Лачинский коридор.

Расчистка дороги от Лачинского коридора.

Возвращение беженцев в Степанакерт.

Еще одна колонна беженцев.

Монастырь Дадиванк.

Вчерашний брифинг МО РФ.

Источник: Colonel Cassad



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