Мнение: О протянутой руке Путина

17.11.2020, 21:10, Разное

Да-а… Довели большевики Россию до ручки ©

Ну, пусть не большевики, а их потомки, прошлые коммунисты, перекрасившиеся в рыночников, но всё равно воспроизводящие прежние лекала, вплоть до Застоя 2.0. Но факт остаётся фактом. Нынешний российский президент Владимир #Путин пошёл по миру.

В прямом смысле. С протянутой рукой.

Теперь могущественный президент возрождающейся державы, ещё недавно грозивший миру гиперзвуком и термоядом, выступает в непривычной для себя роли… просителя. И получает вежливые отказы…

Российские власти продолжают поиски зарубежной помощи с производством вакцины от коронавируса. Потому что на массовый выпуск её в РФ не хватает ни оборудования, ни кадров, ни заводских мощностей.

«Проблемы» с производством вакцины, связанные с «отсутствием в России необходимого оборудования», Владимир Путин признал ещё в конце октября. Затем он обращался за помощью к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, попросив того о содействии французского «Института Пастера».

Тут, в принципе, не грех задуматься, каким альтернативно одарённым нужно быть, чтобы просить помочь того, кого сам же несколько недель назад выставил полным идиотом, начав втирать про «Навальный сам себя отравил». Немудрено что Эмманюэль Макрон дал уклончивый ответ, мол, нужно посоветоваться с научным сообществом.

Как рассказали Challenges французские дипломаты, #Россия ещё с октября просит о помощи Франции, чтобы запустить в массовое производство вакцину, которая была подана как «первая в мире» и одобрена властями до начала испытаний 3-й фазы. «Русские уже несколько недель просят нас, не хотим ли мы поработать с ними. В реальности это показывает их основную слабость – у них нет производственных мощностей», – cказал один из источников издания.



В общем, получив вежливый отказ во Франции, Владимир Путин решил обратиться к странам БРИКС. «Очень важно объединять усилия по массовому выпуску в широкий гражданский оборот этой продукции, – заявил Путин в обращении к лидерам Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. – Вакцины российские есть, они работают, работают эффективно, безопасно, вопрос в том, чтобы осуществить массовое производство».

Правда, не очень понятно, зачем это Китаю, у которого на подходе целый ряд собственных вакцин от CoVID-19. Причём уже широко испытанных в том числе на военных. Неизвестно также, захочет ли Индия, которая стала глобальным фармацевтическим заводом, связываться с не до конца проверенными российскими вакцинами «Спутник V» и «Эпиваккорона». Остаётся разве что предлагать потенциальным партнёрам производить оба препарата не только для собственных потребностей, но и для третьих стран. Однако тут своё слово скажет #рынок…

В сухом остатке: у России не хватает мощностей даже для того, чтобы закрыть собственные потребности в вакцинации населения. А ведь ещё крупные поставки обещаны нескольким зарубежным странам. И что-то даже законтрактовано. В итоге приходится ходить по миру с протянутой рукой, выклянчивая совместное производство. Закономерный итог многолетнего пренебрежения промышленной политикой, грёз о нефтяном изобилии, мечтаний о возрождении державы и увлечения дорогими, помпезными, но бесполезными мегапроектами уровня олимпийских и чемпионатских строек.

Как и в СССР, огромные ресурсы от продажи сырья за рубеж проедены, и в сложной ситуации снова видна голая ж***. Но чей это был выбор, сделанный в начале 2000-х?