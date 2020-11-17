 

Путин: По международному праву Карабах всегда был частью Азербайджана

17.11.2020, 21:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что по международному праву Нагорный Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана.

«Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Это означало с точки зрения международного права – и Нагорных Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись, являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской Республики. Договор ОДКБ – о коллективной безопасности – предусматривает взаимную помощь в случае агрессии в отношении территории страны-участницы этого Договора. На территорию Армянской Республики никто не покушался», – сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».

«Это не давало нам никакого права принять прямого участия в этих боевых действиях», – добавил президент. Он отметил, что ситуация в Карабахе до прекращения боев была критической, счет шел на часы, проводить переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ было невозможно.

«И ситуация начала складываться таким образом, в общем, произошло то, что и можно было предвидеть, а именно: вооруженные силы республики Азербайджан взяли под контроль Шушу. И, как абсолютно справедливо и по-честному, обращаясь к своему народу, сказал премьер-министр Пашинян, – он сказал, что ситуация сложилась критическая для армянской стороны. Счет шел на часы. Возможно было взятие и Степанакерта, и дальнейшее движение», – сказал Путин.

По его словам, прекращение боевых действий в той ситуации было в интересах Еревана.

«Поэтому в этих условиях, и именно, если уж сказать прямо, в интересах армянской стороны было немедленно прекратить боевые действия. Где уж здесь проводить дополнительные консультации в рамках минской группы ОБСЕ. Ну, это просто нереалистично, а надо исходить из реалий, которые сложились на поле боя в данный момент времени. Мы так и сделали – в интересах как азербайджанского, так и армянского народов», – отметил президент.

По его словам, Руководство Армении неоднократно выражало РФ слова благодарности за выполнение обязательств в период обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Кроме того, Путин добавил, что Армения не чувствовала себя брошенной во время обострения ситуации в Карабахе, РФ сделала все возможное, исходя из того, что баланс сил должен быть соблюден. Он подчеркнул, что Азербайджан – это независимое суверенное государство и «вправе выбирать себе союзников так, как он считает нужным». «Кто же ему может в этом отказать», – сказал президент России.

«Вопрос о возвращении Азербайджану пяти, а затем и двух районов, которые находились фактически под контролем Армении, надо прямо сказать, он стоял на протяжении длительного времени «, – добавил глава государства.

Напомним, 10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и РФ подписали заявление о прекращении карабахской войны. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.



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