 

Путин рассказал о борьбе за каждую фразу и запятую в соглашении по Карабаху

17.11.2020, 21:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что договоренность по Нагорному Карабаху оформили за один день. По словам российского лидера, в ходе переговоров борьба шла за каждую фразу, за каждую запятую.

Он добавил, что взял на себя роль посредника в урегулировании в Карабахе, выслушивал обоих лидеров, связывался с ними по очереди, передает РИА «Новости».

Напомним, 10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и РФ подписали заявление о прекращении карабахской войны. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.



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