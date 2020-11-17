Турецкий парламент одобрил отправку военных в Азербайджан

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17.11.2020, 21:08, Новости дня

Парламент Турции в ходе голосования одобрил отправку турецких военных в Азербайджан, информирует телеканал NTV

Указ президента Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан поддержали депутаты правящей Партии справедливости и развития, основной оппозиционной Народно-республиканской партии, Партии националистического единства и «Хорошей партии», передает ТАСС.

Военнослужащие ВС Турции, согласно указу, будут отправлены в Азербайджан на один год.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган запросил у парламента республики разрешение на отправку турецких военных в Азербайджан. Военный эксперт Алексей Леонков заявил газете ВЗГЛЯД, что «если турецкие военнослужащие начнут изображать из себя миротворцев вопреки достигнутому соглашению по Карабаху – реакция со стороны Москвы будет жесткой». 

Накануне министр обороны Турции Хулуси Акар сообщал, что республика находится внутри процесса урегулирования в Нагорном Карабахе, как на поле, так и за столом переговоров. В МИД России подчеркивали, что деятельность Турции не относится к миротворческой операции в Карабахе, ее роль ограничивается лишь рамками центра по контролю за прекращением огня.

Напомним, главы военных ведомств РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проект указа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан – это внутренние процедуры, предусмотренные законодательством республики.



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