Мнение: Москва упраздняет конституционные суды регионов

17.11.2020, 21:05, Разное

Принято решение упразднить региональные конституционные суды.

Решение, в общем-то, правильное. В самих регионах даже судьи этих самых конституционных судов, думаю, едва ли смогут аргументировано объяснить смысл свой работы. Бессмысленность этих судов – это, по-моему, факт! В условиях имитационного , как в России, федеративного устройства государства, региональные конституционные суды – по-моему, такая же имитация.

Эти суды уже давно превратились в отстойник для престарелых местных чиновников. Которые на прежней работе уже не нужны, но которых надо было куда-то пристроить. С хорошими зарплатами, кабинетами, персональными автомобилями… Вот их и пристраивали в местные конституционные суды.

А куда их теперь девать? Неровен час экс-судьи региональных КС, и те кто претендовал на старости облачиться в мантию судьи регионального КС, взбунтуются и дружно начнут задавать вопрос, однажды заданный известным героем известного фильма?

Фотография отсюда