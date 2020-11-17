 

Мнение: Москва упраздняет конституционные суды регионов

17.11.2020, 21:05, Разное

Принято решение упразднить региональные конституционные суды.

Решение, в общем-то, правильное. В самих регионах даже судьи этих самых конституционных судов, думаю, едва ли смогут аргументировано объяснить смысл свой работы. Бессмысленность этих судов – это, по-моему, факт!  В условиях имитационного , как в России, федеративного устройства государства, региональные конституционные суды – по-моему, такая же имитация.

Эти суды уже давно превратились в отстойник для престарелых местных чиновников. Которые на прежней работе уже не нужны, но которых надо было куда-то пристроить. С хорошими зарплатами, кабинетами, персональными автомобилями… Вот их и пристраивали в местные конституционные суды.

А куда их теперь девать? Неровен час экс-судьи региональных КС, и те кто претендовал на старости облачиться в мантию  судьи регионального КС,  взбунтуются и дружно начнут задавать вопрос, однажды заданный известным героем известного фильма?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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