Здоровый сон связан со снижением риска сердечной недостаточности на 42%

17.11.2020, 20:55, Разное



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У людей, которые придерживаются паттернов здорового сна, сердечная недостаточность развивается реже, чем у тех, кто спит плохо. Это показало новое исследование, опубликованное в Circulation.

Сердечной недостаточностью называют состояние, при котором сердечная мышца не может эффективно перекачивать кровь. Она развивается постепенно, в течение многих лет. Среди ее основных причин – ишемическая болезнь сердца и гипертония.

От сердечной недостаточности в мире страдают не менее 26 миллионов человек, эта цифра постоянно растет. Существуют доказательства, что различные нарушения сна могут способствовать развитию сердечной недостаточности. Однако как связана эта патология с различными показателями здорового сна, раньше было неизвестно.

Авторы нового исследования в своей предыдущей научной работе разработали шкалу паттернов здорового сна. Согласно ней, наиболее здоровый паттерном является следующее сочетание: ранний хронотип («соловьи»), сон 7-8 часов в день, отсутствие бессонницы, отсутствие храпа и редкая сонливость в дневное время.

В новом исследовании авторы подсчитали, как влияют четыре из пяти составляющих паттерна здорового сна на риск сердечной недостаточности. Они обнаружили, что риск этой патологии ниже:

на 8% у «жаворонков» по сравнению с совами;

на 13% у тех, кто спит 7-8 часов, чем у тех, кто спит меньше;

на 17% у людей без бессонницы по сравнению с теми, у кого бессонница часта;

на 34% у людей, которые не испытывают сонливость днем по сравнению с тем, кто часто ходит сонным.

У людей с самыми высокими показателями по шкале здорового сна сердечная недостаточность развивалась на 42% реже, чем у людей с наиболее низкими значениями.

Крепкий здоровый сон: что это?

Сон — процесс, которому мы отдаем почти треть нашей жизни. Во сне организм восстанавливается, а мозг упаковывает полученную за день информацию. Если спать мало — можно заболеть, причем быстро и тяжело.

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Ученые пришли к выводу, что здоровые паттерны сна связано с низким риском развития сердечной недостаточности, независимо от известных факторов риска. Здоровый сон может стать важной частью профилактики слабости сердца.

Чтобы провести это исследования, ученые воспользовались данными британского Биобанка. Они проанализировали информацию о характере сна и здоровье более 400 тысяч человек.